【校長專欄】SEN學童升中選校策略 校長：一個核心及兩方配合選合適學校

▲ 張美美校長分享sen學童升中選校事宜。

每年的11至12月，對一群SENSEN學子的升中爸媽可謂是煩惱月。因為要選擇合適的中學予有特殊教育需要的孩子，要考慮的條件實在頗多。那麼，作為「SENSEN學子」的爸媽，可以如何選擇合適的中學？

每間學校都有獨特的辦學文化和特色，對「SENSEN學子」也有不同程度的照顧。家長透過學校概覽或親身出席入學簡介會或開放日，都應留意對「SENSEN學子」，是否進行「全校參與」的模式。「全校參與」即意味著校內每個小組都會關顧和支援「SENSEN學子」，整體照顧層面必然較全面和深入，學校制定不同的政策時，也自然會多考慮一群「SENSEN學子」的需要。

要全面照顧「SENSEN學子」，在學與教方面，可留意一下學校會否有分層課業？校本剪裁課程以照顧學習差異？而評估上會否有分卷分流及試卷調適？另外，課後的支援是否充足？或者能否利用多元的學習工具協助他們學習？而另一方面，就是學生成長。例如學校的教育核心文化、班師比例、輔助人員的師資、支援和訓練小組的類別、跨專業協作的項目與、生涯規劃的準備與家校合作的模式等。學校能關顧和重視SENSEN學子的長遠發展，當中的支援一定相當充足，家長可以從上述多方面了解。

六年的中學生活，對「SENSEN學子」來說確實重要，作為父母，一定要客觀地了解孩子，明白他們的需要，多了解多詢問，多帶同孩子到心儀的學校參觀認識，增加孩子的參與度，「SENSEN學子」要順利銜接升中，絕對沒難度！

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