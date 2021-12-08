【冒警偷竊】涉冒警騙現金回贈兼偷2000元　地盤工被控冒警等4罪還押候訊

▲ 涉冒警騙現金回贈兼偷2000元，地盤工被控冒警等4罪還押候訊。（資料圖片）

39歲地盤工疑兩度冒警，以詐騙網上銀行現金回饋250元，及偷竊2,000元，日前被警方起訴冒警及盜竊等共4罪，案件今（8日）於西九龍裁判法院提堂。裁判官押後案件至2022年1月19日再訊，以待警方作進一步調查，其間被告還押侯訊。

被告黃文傑（39歲），報稱地盤工人，被控2項冒充公職人員罪、1項以欺騙手段取得財產罪及1項盗竊罪。

控罪指，被告於2021年11月27日，在旺角花園街近山東街交界假冒警務人員，並以欺騙手段，即利用陳浩然的資料申請「LIVI Bank」的賬戶，從而取得250元現金回贈，而不誠實地將陳的250元現金回贈轉帳予另1個不知名賬戶，意圖永久地剝奪該財產。

控罪續指，被告於2021年12月6日，在旺角通菜街95A號後巷假冒警務人員，偷竊林椿森現金2,000元。

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記者：梁錦麟