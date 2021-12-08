【槍擊命案】15歲中學生槍殺四名學生父母撇下兒子不理 鄧藹霖： 這對不知所謂的父母

剛於美國密歇根州發生的校園槍擊案，震驚全球，四名中學生被殺，多人受傷。案件卻同時掀起爭議，因為除了十五歲疑兇被捕外，他的父母亦同時被捕，控以非自願誤殺罪名。

案發時，疑兇的父母根本就不在現場，何解會被捕呢？從十五歲疑兇的手機資料，可清楚還原整件案情的來龍去脈，經過細心端詳，也許世人可自行定論吧！

案發前的四天，店員證實疑兇的父親購買了一枝半自動手槍，當時十五歲疑兇陪在父親旁。那是父子一同選槍嗎？是甚麼父親會隨意帶青少年子女購買可殺人的機槍？

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更令人齒冷的，是當晚十五歲少年於社交網站上載了該手槍的圖片，並以他的「new beauty」來形容它。難道手槍是送給兒子的禮物？同日，疑兇的母親亦上載了「給兒子的聖誕禮物」字句，是甚麼父母會給孩子送真槍？

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當校方提醒父母，其兒子在校有異常行為時，母親立即傳給兒子短訊：「我唔係嬲呀，不過你真係要學習唔好被人捉到！」媽媽不是教導兒子不要犯事，而是引導他犯事後要懂得脫身，難怪慘劇發生後，這對父母竟然撇下兒子，雙雙企圖逃之夭夭了。

最關鍵的事情，乃發生於案發當天的校方見家長時刻，這對不知所謂的父母，竟然隻字不提兒子可能有槍，並拒絕帶他回家。若校方被知會而立即搜查他的背包，慘劇是絕對可以避免的！