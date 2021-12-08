【中醫媽媽】按子女個性「對症下藥」培養興趣　中醫2孩媽開明育兒法︰最緊要衰得

▲ 註冊中醫師梁尹倩是2孩媽媽，著重培養孩子的學習動力及抗逆力。

家有中醫師媽媽不一定是用傳統育兒法。註冊中醫師梁尹倩育有2孩，她未有很緊張子女的成績，孩子識字識中文是底線，最重要是培養他們的求知欲與興趣，帶他們滑水、踩板、到公公的農莊下田，最緊要好玩。孩子在玩樂中學會堅持，從失敗中學習，「跌低識得爬返起身，要衰得」。

▲ 註冊中醫師梁尹倩跟丈夫育有一對仔女。（受訪者提供）

一家愛與陽光玩遊戲

假日好天氣，中醫梁尹倩（Cinci）帶同8歲大仔Harry和5歲細女Hannah，來到爸爸位於新界的私人農地，公孫開心齊齊玩，農地簡直是孩子的大型遊樂場，他們時而採摘蔬果，時而看著公公做木工，又會駕駛著小型電動車四圍遊，盡情曬大陽、在草地奔跑。

Cinci指爸爸退休後就享受耕種樂，此農莊已有11年，喜歡一家人前來，每月會來農場2、3次享受親子樂。

小朋友不介意流汗及很熱，公公會跟他們在魚塘捉魚，冬天摘士多啤梨，臨近夏天時有粟米，中間時期就有些蜜瓜，有時食無花果，他們可說是食公公種的蔬果長大。

▲ Cinci帶同仔女來到爸爸的私人農地，公孫開心齊齊玩。（黃建輝攝）

育兒觀念受爸爸影響

Cinci是開心樂天的媽媽，其育兒大方向大受爸爸影響，因為她從小至今跟爸媽無所不談，而爸爸最愛「整蠱」她，在玩樂中讓女兒成長。

不一定要考好成績，我小時候也不是這樣，最記得爸爸跟我講「你唔好留班就得㗎啦」，這個就是他對我的底線，他對我沒要求，我反而更有少少悟性，不可以做得太衰。成績在我們家不是看到最著重的一件事，反而是學習興趣。

Harry和Hannah曾接觸的興趣多籮籮，跆拳道、打鼓、鋼琴、游泳、滑板、滑水、跳舞等等，Cinci會參考「望聞問切」方式，去細心留意發現該興趣是否適合孩子。

我會甚麼元素也給他們先嘗試，從中留意他們有甚麼是叻少少、有心機去做，如果他是做得到就要堅持下去。 我覺得似中醫理論，按不同的人對症下藥，我會因應哥哥、妹妹不同性格去因材施教。

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培養學習興趣動力

大仔Harry曾學過跆拳道，小朋友學員會發聲大喊，媽媽留意到兒子怕羞不喜歡很嘈的環境。又如他曾學打鼓，媽媽同樣留意到他不喜歡，就知道他喜歡靜態少許的事，改以讓他學鋼琴、游泳、滑板等。

細女Hannah個性大膽，甚麼都樂於嘗試，享受戶外活動，除了滑板滑水之外，媽媽見到女兒聽音樂郁身郁勢，有節奏感，就找了舞蹈班給她學習。

最驚小朋友沒有動力去學習，我要成日激發他們去學習，不只是好奇心，而是一種求知欲。第二我覺得很重要的是，跌倒要識得爬起身，要衰得。

▲ 梁尹倩有位開明好玩的爸爸，在快樂的環境中成長。（黃建輝攝）

學會面對逆境失敗

對孩子適時的放手，有助他們正向去面對成長路上的逆境。Cinci回想她正是如此成長，很感謝爸爸。

我小時候跌倒，爸爸會笑我餓狗搶屎，我就識撥兩撥自己起身，不會很呵護待我。我會用回此方式教仔女，很多事行開看，都是no big deal小事一椿，小朋友就會放鬆些，學會衰得起，學識堅持。

▲ Cinci跟小朋友關係好好，無所不談。（受訪者提供）

一對仔女來公公農場玩，無形中都學會不放棄堅持下去就有收成。大兒子現時在傳統校讀5年級，2歲多開始游泳，甚有天分，現時是學校泳隊。Cinci明白不斷來回操水，對小朋友來說很悶。

他們看到公公種植，打完風甚麼都沒有，要由頭來過去堅持。游水亦是，兒子肯去堅持，待他獲獎就明白到辛苦才有收穫。滑水亦然，哥哥連續跌了十多次，我跟丈夫叫他休息，他又不肯，因為明白有些事情要捱過初期困難，之後就可以enjoy。

年僅5歲的Hannah去玩滑水亦很厲害，父母見她曾起水不成功，著她上船休息一下，可是她表示要再試，Cinci有感既然女兒肯，她就奉陪，並開心見到孩子不會容易放棄。

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為家人健康飲食把關

另一方面，中醫媽媽當然會為家人的健康把關，按平衡的道理，日常多飲米水之外，當孩子熱氣些少，就避免食煎炸油膩食、雞、牛等食物，多吃些瓜菜蒸烚食物。

女兒喜歡吃些香口食物，如炸雞等，有時夜晚發惡夢，會開清心火的茶給她飲，又或開藥給她。哥哥喜歡吃蒸魚等正餐，飲食上沒多大問題。

Harry及Hannah都知道媽媽是中醫師，從小的「訓練」下，Cinci表示仔女都喜歡喝中藥，在旁的他們都點頭承應。

阿妹會跟我說，媽咪我喉嚨有些痛，就叫我開中藥給她食。 又如阿仔有飛滋也食中藥，他們是會主動提我開藥，因為知道食完藥會舒服些，所以他們不會抗拒。

▲ 成為媽媽後的梁尹倩，依爸爸教育她的方式去教仔女。（黃建輝攝）

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記者：顏紫燕