【拳王】拒為愛情放棄事業　姚子羚：感情不是付出多少就有多少收獲

▲ 拒放棄事業生兒育女組織家庭，姚子羚：「現代女性可以兩兼顧。」

姚子羚於新劇《拳王》中飾演的角色名叫雷堅，聽到劇名與角色名字，以為子羚也歸於「拳王」之列，她笑謂：「現在接拍新劇都聯想到我會打，但今次打的大部份都是男演員，我的角色只有跟黃子恆在拳館、健身室跟他上課，並非飾演女拳手，大部份動作場面留給猛男們。」

一向有運動習慣的子羚，看著劇中的一班男人例如黎耀祥、譚俊彥、朱敏瀚、黃子恆等，為角色瘋狂操練大表佩服：「他們每個都知道怎樣操才是最好，那段時間看著他們節食，例如每日吃凍蕃薯，還要喝蛋白粉再加打爛的雞肉變成雞汁一併喝下，連續數月每日餐單不變。」

因此她由衷佩服：「除要操練體能還要顧及文戲，真的很不容易，見證著他們付出了許多汗水和淚水。」

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▲ （陳詠琪攝）

幻想陳豪做老公

不用操肌和對打的子羚，笑言在劇中的最大挑戰，就是要幻想她老公的樣子。劇中喪夫的她，丈夫的面貌從未出現，監製希望讓觀眾保留幻想空間，所以全劇都沒有拍到子羚亡夫的樣貌：「他家境不錯，經常帶我去旅行，為我準備餐點，很疼愛我，自我幻想我劇中的老公類型應該就是陳豪了，哈哈。」

她演的雷堅在劇中是位「女強人」，因已故的丈夫喜歡泰拳，在對方過世後，她混入泰拳界，並要與一眾叔伯兄弟打交道，由本來的「小女人」慢慢成「女強人」。

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▲ （劇照）

向黎耀祥偷師

在當中，雷堅與石傲山（黎耀祥飾）可謂「不打不相識」：「我們由互相不滿到惺惺相識，其實過程中並無大吵大鬧的場口，都是一些微細的表情、高手過招一樣。」

提到與祥哥是繼《造王者》之後再度聚頭，能夠與視帝合作當然要把握機會偷師學藝：「抱著好欣賞他、希望祥哥可以塞錢入我們口袋的心。這套劇演員例如張振朗、賴慰玲、朱敏瀚等，見到祥哥都覺得他是『神級演員』，希望他在演戲上能夠提點、教導我們。」

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▲ （劇照）

事業型與陪伴型如何選擇？

劇中，她與石傲山之間是成熟、互相扶持的感情線發展，而與舊愛葉迎風（黃子恆飾）之間，則是初戀般的感情線：「他就像是我的Puppy Love一樣，令雷堅可以做回最真實的自己、找回少女心，但當她對著泰拳聯會、祥哥不能鬆懈，不能做表現自己軟弱的一面。」

把劇情帶到現實中，像石傲山一樣能成為她人生指導伴侶的「事業型男子」，以及像葉迎風一樣給她最單純的愛、做回自己的「玩樂型男子」之中擇一作人生伴侶，子羚不禁直呼：「好難揀喎！能否兩者兼得？」

擁有不少歷練的子羚，思索一會回答：「現階段我會選擇事業型，他教到我很多東西，令我無後顧之憂，亦會為將來打算，可能他未必懂得在言語上花巧、令你開心，但會是個實際的人。可能待我年紀再大十多二十年後，又會想找個玩樂型的伴侶。」

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組織家庭一切隨緣

子羚直言女生都想被人哄，但若果要以建立家庭為目標，覺得事業型男事會相對穩重可靠得多：「要考慮的不只自己，還會想到生兒育女。如果只想二人世界的話我會選擇玩樂型，但如果要建立家庭的話我會選擇事業型。」

現年41歲的子羚看著身邊好友逐一結婚，坦言自己都希望組織家庭：「都會覺得有小孩的家庭會更完整，特別是見到身邊朋友開始組織家庭，自己也會有這種想法，但一切還是隨緣。」

對愛情看得通透的她稱：「感情跟事業不同，事業可以努力，可以拍很多劇、接很多工作，只要你肯做就會有回報。但感情不是你付出多少就有多少收獲，還要講時機，都會希望會有自己的家庭和靈魂伴侶。」

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為愛情放棄事業？

專注事業的子羚，坦言一直都有追求者的出現，但卻沒有足夠的時間互相了解：「做這行的大部份時間都放在工作上，要遇到一個對的人，真的不容易。大家有感覺、三觀合適，對方能夠接納到你是娛樂圈的人，生活時間不同，他有機會被傳媒追訪，找一個能接受這個行業的人不容易。」

而子羚亦非「愛情大過天」的人，不會為了愛情而放棄事業：「現在這年代女性都可以做到事業家庭兩兼顧，看你的重心放到哪一邊而已。我們也有自己想追求的夢想、想做到的事，像我的好姊妹胡杏兒，不用完全放棄任何一邊，當然當有家庭、小孩的時候，可能工作方面就要減少一點。」

▲ （陳詠琪攝）

愛情只能順其自然，但想要組織有孩子的家庭，面對大自然規律，生理上總有些時間限制。

子羚表示有考慮雪卵，但目前還是先調養好身體：「雪卵需要休養一段時間，待等身體變好才可以進行，如果還是在工作階段，都未必是個最適合的時候。再考慮一下何時去做這件事。生育這件事我不會很強求，一切還是隨緣吧，上天會給你就會給你，只是你準備多一個保障而已。」

化妝：Henry Li

髮型：Taylor Wan @ Hair Corner K-11

飾物：DearBell2Ling

服裝：Phase Eight

記者：陳心怡