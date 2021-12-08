【名校動向】St. Catherine's國際英文幼稚園創校51年　捐款助基層兒童支援少數族裔學習

▲ St. Catherine's國際英文幼稚園以行善慶祝創校逾50年。

本學年是國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten，下稱St. Catherine's）創校51周年，自1970年在九龍塘開辦第一班只有14位學生的課堂以來，St. Catherine's已培育了數以萬位學生。校方選擇以行善慶祝創校逾50年，捐款助基層兒童學習。

St. Catherine's於1970年創校，是全港首間加入聘用以英語為母語的英語教師的幼稚園之一。現時兩間九龍塘分校和兩間紅磡分校，逾50位以英語為母語的教師，加上粵語和普通話的專業教師團隊，為學生提供兩文三語的學習環境。St. Catherine's亦開辦了兩所為1至3歲幼兒提供早期教育的學校，分別是國際英文幼兒園（St. Catherine's International Nursery）和Pebbles Playgroup。

培養學生關愛別人

雖然學校增設校舍，但仍由一個家族營運，學校創辦人陳劉淑瑜和她的女兒——校監陳以蘭仍積極參與學校營運。陳校監表示︰

我和媽媽為學校作育英才50年的長久歷史感到驕傲。我相信學校的成功源於我們將它視為一個教育機構和一個大家庭，而不是一門生意。

陳校監相信同理心在幼兒學習和成長中起著重要作用，因此校方不僅將公民責任和關愛社區的元素納入課程範圍，還鼓勵學生參與義工服務。她表示學校致力培養學生成為一個懂得關愛他人，改變社會的孩子。

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捐款助基層兒童學習

為慶祝St. Catherine's成立超過半世紀，並延續學校對社區支持的歷史，學校向匯成教育（Integrated Brilliant Education Limited，下稱 IBEL）捐贈20萬港元。捐款為低收入的基層家庭兒童，主要是少數族裔中服務不足、教育邊緣化和受經濟困難的學童提供以學習中文為主的學術援助。IBEL通過旗下兩間教育局註冊的學習中心提供全面性的共融教學體驗。

除了為 IBEL提供經濟上的支持外，St. Catherine's還幫助IBEL表揚14位在疫情期間仍能排除萬難，在學業成績上有顯著進步和成就的優秀學生，他們分局獲得Band 1和Band 2中學取錄。陳校監與St. Catherine's幼稚園校長黃淑恒及幼兒園校長阮秀蓮，聯同IBEL聯合創辦人Manoj和Geetanjali Dhar夫婦，向這14位學生頒發由兩校聯辦的首個「學術成就獎」。陳校監有感：

這14位優秀的學生令我回想起1970年創校時，我們也只有14名學生，他們的努力提醒了我們成就大事的根本。

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責任編輯：王明芳