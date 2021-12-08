【整筆撥款津助】政府明年3月削1%整筆撥款　社聯：失望

▲ 社聯行政總裁蔡海偉。（資料圖片）

早前有傳政府將於下個財政年度起，向社福機構發放的整筆過撥款削減1%，涉及2億元資助，將有164間機構受影響。社聯行政總裁蔡海偉確認，社署今日（8日）向160多間資助機構發信，當中提到2022-23年度的經常性資助將削減1%，預計明年三月各資助機構將獲悉削資金額。對政府決定表示失望，認為政府單方面削減資助，違背當初推行整筆撥款資助制度時對社福機構的承諾。

社聯表示，社福界過去大半年一直向政府表達削資對機構造成很大影響。對於今次政府決定如期削資，社聯表示失望，資助機構在營運和服務提供均面對困難。政府單方面削減資助，也違背當初推行整筆撥款資助制度時對社福機構的承諾。

社聯期望削資只是短暫性質，以避免對服務帶來長遠的影響；而資助社福機構會嘗試透過節流應付削資，盡力減低對服務使用者的影響。

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記者：袁澍