【聖誕2021】6歲哥哥帶2歲妹妹挑戰龍脊　1小時登頂睇靚景適合家庭遊

▲ 6歲小肥子帶2歲妹妹挑戰行龍脊。

聖誕假期將至，疫情下想外出走走呼吸新鮮空氣，到郊外行山是個不錯的選擇。Facebook專頁「小肥子星球-親子育兒手記」版主「小肥媽」，日前分享6歲兒子及2歲女兒挑戰行龍脊的照片，場面溫馨。小肥媽指龍脊路線易行，大約花一小時即可登頂，適合一家大小同遊。

▲ 小肥子連續6年挑戰行龍脊。（來源：Facebook專頁「小肥子星球-親子育兒手記」）

一小時登頂欣賞美景

小肥媽在帖文中分享，兒子連續6年成功挑戰行龍脊。今年哥哥拖着妹妹同行，媽媽笑言「有哥的孩子像個寶……就奇喇！」。喜愛和子女親親大自然的小肥媽，在兒子小肥子1歲半時，已帶他挑戰龍脊路段。她指龍脊曾被選為為亞洲區的「最佳市區遠足徑」，來往交通非常方便，乘巴士在土地灣下車便是登山徑入口，花約一小時便能登頂欣賞美景。

媽媽曾接受TOPick訪問，她提醒路線頭段及中段均沒有林蔭，山頂風較大，要緊記為年幼子女做好保暖；又指對剛學懂走路的BB來說，龍脊是一條吸引的路線，風景優美之餘亦有石頭讓BB爬，後段更有樹蔭可遮擋太陽，不怕太陽猛曬。至於行山前的準備，媽媽帶了尿片、應急藥物、防蚊用品、水及麵包等。她指家長設計行山路線時，應掌握小朋友的年齡及體能限制，因應路段情況如樓梯數量，或是否適合嬰兒車行駛等來規劃。初行者適宜走1星至2星的路線，其中因風景優美、路途平坦，推嬰兒車也可行到。

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以下是小肥媽推薦適合家長帶同幼兒前往的行山路線：

金山郊野公園／馬騮山（麥理浩徑第六段）

近市區，一般交通可到達。沿途會有猴子出沒，帶小朋友建議自備行山杖/長遮。

交通：巴士72，81，86B於石梨貝水塘站下車

青龍頭-圓墩 （大欖郊野公園）

交通：青山公路青龍頭碼頭下車，沿車道往上行走

其他：無補給，需自備食物及水

河背水塘（家樂徑）

交通：錦上路西鐵站，乘搭71號小巴去到河背村總站

其他：沒有補給，需自備食物及水

大欖涌水塘－千島湖（麥理浩徑第十段）

交通：小巴或巴士

其他：有農莊、燒烤場及士多

藍地水塘（麥理浩徑第十段－屯門徑一段）

交通: 屯門杯渡站出發，走過對面馬路，在何福堂夜中學側的小路開始

其他: 沒有補給，需自備食物及水

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責任編輯：胡嘉儀