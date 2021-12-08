【新冠疫苗】14歲少年打復必泰後現心肌炎症狀　再多2人接種後14日內死亡

▲ 本港至今已接種逾957萬劑疫苗，上周再錄2宗曾於離世前14日內接種疫苗的死亡個案。（經濟日報資料圖片）

本港至今已接種逾957萬劑疫苗，衞生署至周日(5日)的過去一周，接獲35宗曾接種新冠疫苗的異常事件報告，有2宗曾於離世前14日內接種疫苗的死亡個案，涉及一名82歲女子及57歲男子，無臨床證據顯示個案由疫苗引起；同期醫管局並無呈報曾於離世前14日內接種疫苗，並與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

衞生署上周亦接獲一宗涉及12至15歲青少年，接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及一名14歲男子，接種第一劑復必泰疫苗後兩天內出現胸痛，情況穩定。

截至周日(5日)晚上8時，本港市民合共接種了約954萬劑新冠疫苗，有約478萬人已接種最少一劑疫苗，佔全港12歲或以上人口的71.0%。

衞生署至今共接獲6,461宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%；就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括50宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯；當中有2宗涉及上周接獲，詳情如下：

82歲女子，離世前14日內曾接種科興疫苗，11月28日離世；本身患有高血壓及異常血脂症，初步認為與接種疫苗無關，惟仍有待全面解剖結果。

57歲男子，離世前14日內曾接種復必泰疫苗，12月1日離世；本身患有高血壓及冠心病，曾患中風及腮腺瘤，現有待解剖，因果關係仍有待評估。

截至12月5日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯，一宗仍待取得更多資料以作評估。

專家委員會在最近一次會議上檢視的疫苗接種關注事件包括一宗接種復必泰疫苗超過14日後懷疑患上心肌炎的死亡個案。該個案與疫苗接種的因果關係被評估為不確定，個案詳情會在星期五(10日)公布的《香港新冠疫苗的安全監察報告》中交代。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：陳正怡