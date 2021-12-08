【交通安排】工展會周六起舉行　一文看清特別交通安排

▲ 工展會周六起舉行，一文看清特別交通安排。（資料圖片）

運輸署今日（8日）提醒市民，2021年12月11日至2022年1月3日維多利亞公園將舉行第55屆工展會，屆時銅鑼灣及天后一帶將實施特別交通及運輸安排。

運輸署提醒，東角道、景隆街以東的駱克道及百德新街以西的記利佐治街於平日下午4時至午夜12時，以及於星期六、日及公眾假期中午12時至午夜12時實施行人專用區。

因應現場人群及交通情況，介乎京士頓街與高士威道之間的一段告士打道、糖街、記利佐治街、百德新街、京士頓街、加寧街、興發街、介乎帆船街與興發街之間的一段電氣道及琉璃街可能臨時封閉。此外，天后站公共運輸交匯處、位於百德新街及糖街的公共小巴站，及位於百德新街及琉璃街的的士站亦可能暫停使用，而位於高士威道維多利亞公園外的巴士站點將有臨時改動，包括暫停使用、臨時遷移或設置新站點。

另外，興發街公眾停車場（殘疾人士停車位除外）將於下列日期和時間暫停使用：

2021年12月8及9日、12月11日至2022年1月4日，每日上午9時至晚上8時59分

2021年12月10日上午8時至晚上8時59分

2022年1月3日晚上9時至11時59分。

運輸署預計在上述活動舉行期間，銅鑼灣及天后一帶的交通將會繁忙，市民應盡量使用公共交通工具和避免駕駛車輛前往受影響的地區，並及早計劃行程以免延誤。使用公共運輸服務的乘客，亦需留意特別公共運輸安排。

警方將視乎現場人群及路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓並遵守警方的指示。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。駕駛人士及市民請留意電台及電視台廣播的最新交通情況。

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責任編輯：李榮忠