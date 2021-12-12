【東張西望】林希靈和男友未雨綢繆齊創業　與陳安立互相扶持：信任最重要【有片】

▲ 林希靈與男友陳安立齊齊互相盲撐。

TVB節目《東張西望》早前連日報道聾啞人士美華的單位被女保安阿娟侵佔，引起全城關注。負責採訪此宗個案的《東張西望》主持林希靈（Agnes）表現獲網民讚賞，亦因此被封為「正義女神」。

林希靈在多倫多大學畢業後回港，於2012年加入TVB，踏上演藝之路，但其家人起初很擔心她。

Agnes回憶著直言：「入行首數年，家人都會不斷叫我轉行，後來看見我的同行朋友工作愉快，加上看見我的發展才沒怎麼理會我。」而家人亦叮囑她：「這是你的人生，你要為自己負責。」

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為未來作打算

其實希靈亦知道當藝人沒太多保障：「這行就是可能這個月有很多工作，但下個月便完全沒有工作。很多身邊人、前輩都跟我分享，叫我要為未來的生活打算，告知我這行並非可以讓我做到很老的行業。」

於是，愛吃的希靈決定進軍飲食界，與在ViuTV當藝人的男友陳安立（Brian）齊齊創業開店，未雨綢繆。

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情侶檔開店

問到為何會開創食物品牌？希靈說：「其實是源於婆婆，她很喜歡熱鬧，想一家人坐在一起吃飯，而為我們煮很多食物。每年新年她都會自己刨蘿蔔，製作蘿蔔糕、煮粥給我們，但隨着其年紀愈來愈大，可能沒有人再承繼這傳統。」

希靈未有因此而灰心，她毅然說：「不如由我來做吧！如果我能令家人吃到好的食物，令街外朋友也吃到我們家的味道，也是一件很有意思的事情。所以，我便決定製作一些無添加、無防腐劑兼全人手製作的節慶食品，這也是我婆婆的味道。」

希靈透露為飲食生意投資了六位數字，談到投資涉及風險，她直言：「很多人認為做生意就是搏一搏會有風險，但我會去想如何將風險減至最低，如果沒把握便將錢丟進去做生意便覺得很不理智。」

她認為需要有一定的把握及理智去處理它：「始終也是辛苦錢來的，不想半途而廢，努力使這品牌令更多人認識。」

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儲錢心得

為不把錢亂花，希靈一向都會將收入分成三份：「一份是日常使費、一份是用來儲、另一份則為緊急錢。日常使費就是將膳食和交通都包括在內，我想任何時候也不要使用儲的那筆錢，所以緊急錢是用於當日常使費不足時便放進去使用，儲的錢就是我的『姑婆本』，一直放於此不動。」

她笑言即使已有男友，但「姑婆本」是需要儲的。

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與男友互撐

提到另一半陳安立時，希靈總是臉帶甜笑，並謂：「他（男友）很好，非常遷就別人，大家意見不一時，一般都會讓我作決定，他會投降。我們很少吵架，在開始爭執前他便會說：『Sorry、不好意思』，然後便走了。」

希靈與Brian拍拖4年多，她覺得：「兩個人相處最重要是信任，我們很支持大家，無論大家有任何決定，都會盲撐大家。」

她續指：「其實你的決定都是想身邊人支持你，令你更有信心更有自信。如果是愛錫另一半的話，我覺得就是信任及理智，有時情侶間拍拖就會失去理智，對着另一半時的情緒起伏會較大。最重要是互相尊重、講道理，他其實很講道理，都很蹤容我。」

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談到Brian的優點，希靈直言：「我喜歡他為人正直，雖然這樣說很老土，但我覺得一個正直的人是不會行差踏錯，且對身邊人好。他很和善及正直，其思想是現今世代很少有的。」她又大讚男友靚仔，笑言自己是「外貌協會」。

希靈笑謂不知道Brian喜歡自己甚麼：「我並非很優秀，他說我搞笑，亦說過喜歡我嘈吵。可能他的生活很苦悶，需要一些搞笑的人為他沖喜。」

期望希靈和Brian繼續「盲撐」下去，互相扶持對方。

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化妝：Chloe Yu

髮型：Jackson Chui

場地：Kwun Tong Le Garden

記者：梁樂欣