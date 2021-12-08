【商場優惠】領展T Town商場變身綜藝遊戲舞台　一分鐘考體能+消費換電子現金券

▲ 領展T Town「天水圍 POWER UP！」，有冬日限定綜藝遊戲大挑戰。（商場提供；

領展T Town由即日至2022年1月9日期間推出「天水圍 POWER UP!」綜藝遊戲大挑戰，以日常生活百態為靈感，特設充滿綜藝特色的遊戲裝置及打卡場景，邀請大家成為綜藝主角，一同挑戰遊戲，將快樂能量無限放大。

活動共有3個免費的「一分鐘考你速度、反應力及平衡力」的綜藝遊戲，包括：

挑戰一：「HURRY UP！趕車一分鐘」，在巨型滾輪上用盡全力向前跑，鍛練速度及體能。

挑戰二：「SPEED UP！挑戰紅綠燈一分鐘」，以最快速度按下幻彩交通燈掣，消除紅燈過馬路。

挑戰三：「LEVEL UP！緊握扶手一分鐘」，緊握交通工具扶手穿越到終點，考驗各位臂力。

而場內亦特設多個富有綜藝節目色彩的打卡場景，讓大家更投入地感受踏上綜藝舞台的滋味，絕對是今個聖誕及新年必到的打卡熱點。

▲ 顧客於以電子貨幣消費滿$500，即可換領$50電子現金券。（商場提供）

另外，「POWER UP！綜藝挑戰車」將於12月21日至2022年1 月3日期間，於天水圍天耀廣場、天盛商場及天澤商場等不同地方快閃，與市民大玩街頭綜藝遊戲，將快樂傳播到天水圍每個角落。

天瑞商場更特設期間限定的巨型發光T.S.W.打卡裝置，代表天水圍的3個英文字母T、S及W會驚喜登場，讓大家瘋狂打卡。而活動期間顧客於T Town以電子貨幣消費滿$500，即可換領$50的電子現金券，回贈率高達10%，延續開心購物之旅。

記者︰黃依情