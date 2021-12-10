【飲食營養】錯誤飲食習慣或致營養失衡　註冊營養師教你3招達致營養均衡

▲ 慈善機構「青躍──青少女發展網絡」早前與一間醫療保健公司合作展開「家家有『營媽』」計劃。（受訪機構提供圖片）

現今社會，十八廿二的年輕媽媽也很常見，不過有部分人會對食物的營養有謬誤，以為吃得飽便是吃得好，並將麵包作為小朋友的早餐和主要食糧。慈善機構「青躍──青少女發展網絡」早前與一間醫療保健公司合作，展開「家家有『營媽』」計劃，教授年輕媽媽營養知識。有註冊營養師更拆解年輕媽媽的營養謬誤，教授如何以3招幫助年輕媽媽預備經濟實惠又具豐富營養的三餐。

現年25歲的Debbie早在19歲時已經成為媽媽，現為是兩子之母。當時仍然很年輕的她，在懷孕期間只吃了一個月由醫生處方的葉酸，以補充懷孕期營養，至誕下小孩後，對如何照顧孩子更是一竅不通，每次遇到困難時，主要倚靠上網搜尋解決方法，一度以為「吃得飽便是吃得好」，不時以麵包作小朋友的早餐和主要食糧。

另一現時25歲的April同樣在19歲成為誕下首名小孩，現今育有3名子女。她坦言年輕時和產後只想着如何保持美好身段，飲食上依賴網上和看書收集到的資料來選擇，卻不確定是否適合自己的身體狀況。直至當上媽媽才開始留意如何吃得健康。

慈善機構「青躍──青少女發展網絡」一直致力協助年輕女性面對各類生活壓力，早前與一間醫療保健公司合作，在今年10月下旬至11月上旬進行「家家有『營媽』」計劃，教授年輕媽媽營養知識。

註冊營養師李珮璇 (Wendy) 在計劃中負責講解營養資訊、評估參加者的飲食餐單等，發現參加者在飲食觀念犯下三大錯誤，包括只注重「吃得飽」，卻忽略食物的營養價值、食物單一化、欠缺水果等，例如只以麵包或燒賣充當一餐，未能提供多種重要營養，例如蛋白質、纖維、維他命及礦物質等；另有不少媽媽選擇以果汁代替水果，但果汁的維他命C及纖維含量較低，且帶有較多糖份，經常飲用有機會導致孩子過胖。

她指出，這些錯誤飲食習慣會造成營養失衡，當身體長期缺乏所需的營養素，會影響孩子的成長及身體機能運作，而成人也有機會因此出現各種疾病，建議大家在預備三餐時，應依從食物金字塔的原則，包含五穀、肉類及蔬菜。此外，購買食物時採取多元化策略，包括選擇不同顔色的蔬果，魚類也加入沙甸魚、黃花魚等，這除了提高食慾外，也可從中吸收更多種類的營養。

她又提出以下三點建議，以達致可以有營養均衡：

以罐頭魚/急凍肉類取代鮮肉，它們的營養價值和新鮮肉類相若，但較為便宜

購買耐儲的蔬果，放入雪櫃保存，例如椰菜、紅蘿蔔、大白菜、西蘭花、香菇、南瓜等

考慮雞蛋、豆腐或豆乾作為便宜又優質的蛋白質食物來源

April及Debbie也是計劃其中兩名參加者，April表示計劃糾正了她的營養謬誤，讓她重新認識不同食物的營養價值，並掌握了實用技巧，令她更有信心為子女炮製具備均衡營養的三餐。而Debbie 透過計劃接觸到正確的營養資訊後，了解到日常飲食需要包含多種營養素。而她也會把這些資訊，與其他媽媽朋友分享。

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記者：郭詩詩