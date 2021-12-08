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【聖誕下午茶】鬧市中的飄雪聖誕　品嚐玉桂薑味鬆餅+薑餅人曲奇+雪人焙茶鮮奶

休閒消費 19:14 2021/12/08

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

「Snowing in the city」下午茶套餐。

聖誕節將至，位於旺角的Morokok推出「Snowing in the city」下午茶套餐，讓食客於鬧市中體驗飄雪聖誕。

【酒店High Tea】銅鑼灣如心酒店推黑松露下午茶　468元兩位歎10款鹹甜美食

（大會提供）

「Snowing in the city」下午茶套餐由即日起至明年（2022年）1月2日每天限量供應，並附送室外飄雪場景即影即有1張。

下午茶套餐的聖誕甜點包括薑餅人曲奇、紅絲絨蛋糕、京都抹茶忌廉卷蛋、濃魔鬼朱古力合桃布朗尼、竹炭戚風蛋糕配伯爵茶鮮奶忌廉、伯爵茶味及玉桂薑味鬆餅伴果醬。咸點則包括聖誕溏心彩蛋、酥脆雙色糯米飯、三文魚籽配青瓜雞胸小卷、一口凍蝦杯配泰式冬蔭公汁及黑魚子配煙三文魚酸忌廉迷你多士。

【聖誕下午茶】 8間精選酒店聖誕Afternoon Tea推介　人均$269起嘆特色美點兼做善事

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冬日聖誕特飲為雪人焙茶鮮奶或薑餅人紫薯鮮奶，食客也可選擇任何兩杯主餐牌$35或以下飲品（或半價換購其他飲品，Hand Drip除外）

下午茶套餐的首段時間為下午2時至3時45分（飄雪時間為下午2時半）及次段時間為下午4時至5時45分（飄雪時間為下午4時半），食客只要#hashtag並分享浪漫飄雪之旅，成為「Snowing in the city」的一部分更可獲贈小禮品一份（禮品數量有限，送完即止）。

最新影片推介：《全民造星IV》專訪

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