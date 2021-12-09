【閱讀習慣】孩子看電視愈多語言能力愈下降 醫生媽媽：書本為主影片為輔最穩妥

▲ 許嫣醫生建議，書本為主、影片為輔是最穩妥學習方法。

社會上一般看法，都是認為「看書比看影片好」。科學研究已經證實以下幾點：孩子看電視愈多，語言能力愈下降；讀書能夠保持長者的認知能力，而長期看電視會增加患腦退化症（Alzheimer's disease）風險。親子方面，看電視會降低母親和孩子之間的互動品質，一同讀書則會增加溝通的次數和水準。

倘若問我，我也當然認為看書比較好，因為我自小習慣了以閱讀的形式去學習；小時候哪有好的教育影片呢？可是，現今教學方法變化多端，網上、電視上，甚至課室裏，高素質的影片俯拾皆是；而孩童通常都容易被屏幕和動態吸引，看影片比看書專心。那麼，我們應該讓孩子靠看影片學習嗎？

以讀醫為例，現在有不少影片教授人體解剖學、生理學、生物化學等等；不論動畫還是真實影像，皆是剪輯精采，深入淺出，令學習事半功倍。可恨當年我做醫學生時竟沒有這些好工具；單靠字面來理解複雜的知識，真是要多花許多時間精神呢！

然而，再好的影片，也始終取代不了閱讀。書本的知識是體系化的，一層一層地堆疊而上，條理清晰，內容全面。沒有了影像和聲音的干擾，人在閱讀時會比較專注，能思考和記憶內容。而且，看書能夠按照自己的狀況控制速度，顯淺之處可以一目十行，深奧之處可以停下來請教別人；遇到有趣之處，更能隨時重溫、對照、回味。

看影片，是被動的學習方式，故此大部分內容猶如水過鴨背，無法完整地停留在腦海裏；除非是不斷停頓、回頭與重複翻看，然而這樣卻比閱讀更麻煩了。還有最要緊的一點：難以逆轉。

習慣閱讀的人，轉去看影片是沒大問題的；但從小靠影片學習的人，要他們以看書讀文字來汲取知識就很艱難了。對於孩子來說，暫時仍是以書本為主、影片為輔；再加上討論、實踐，以及（經常被忽略的）獨立思考，才是最穩妥的學習方式。

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