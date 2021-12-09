超級富豪娶女模協議離婚只給300萬元？　女律師盡見光怪陸離豪門離婚官司

▲ 專替富豪打離婚官司的律師曹喬菱（Jocelyn）指出，真實版的《大叔的愛》，也曾經在香港發生，已育有子女的丈夫出櫃，妻子憤然離婚。

較早前ViuTV熱播韓劇《上流戰爭》添食第三季，富豪婚姻感情瓜葛再成茶餘話題。一入豪門未必深切海，為富豪們解困的律師總會見識光怪陸離的官司︰如《Gucci名門望族》的覬覦對方財產、如《大叔的愛》的分配……清官難審家庭事，更何況，律師只代表一方遁法律途徑爭取最大權益，確實毋須豎起耳朵查找蛛絲馬跡。

光怪陸離富豪婚姻官司

專替富豪打離婚官司的律師曹喬菱（Jocelyn）有感而發︰「法庭是先看孩子撫養權才處理資產分配，就算雙方緣份盡了，記得別把孩子帶到父母離婚風眼！」但從中也可領略婚姻制度賦予的權利與義務。大概，「講心」只屬一廂情願的浪漫，「講金」才是清楚了解雙方和維繫關係的關鍵。

▲ 曹喬菱律師﹒中學就讀拔萃女書院，港大法律系畢業，經過兩年實習，獲跨國衛達仕律師事務所（Withers）羅致，近年更成為事務所合夥人。她提供諮詢服務，包括離婚、婚前協議、照顧兒童和監護權，以及財務糾紛等。（攝：湯致遠）

Jocelyn開始說故事了，話說有超級富豪跟模特兒女友蜜運成功，要共諧連理，但男方為保障自己的財富，希望在婚前協議書寫明，日後離異只給對方300萬港元金額，看官認為，這樣做可行否？

「當事人不能這樣的！因為超級富豪的個人身家，沒可能協議只給300萬元。所有離婚個案的起點，是將家庭資產平分一半，簽協議書只為經濟較強一方不用被攤分一半而標明。」Jocelyn解釋箇中疑惑，不過，她表示，也曾有個案是女方簽協議書時比男方富裕，其後男方因事業成功，財政狀況卻反過來比女方好，他們離婚時就應否繼續遵守協議而告上法庭。最後，法官以簽約時雙方均有律師代表在場，均清楚對方財政狀況，最後要遵循約定！

古惑男離婚前轉移資產得唔得？

雖云有法例保證離婚個案的財產分配，但若遇上古惑男，刻意將資產轉移，會否使另一半蒙受損失呢？Jocelyn舉出另一個案，男方患上賭博癖好，年間輸掉3個物業（總值約3千萬元），除此之外，更花費大量金錢於不同女士身上……

「要知道對方揮霍的習慣和程度，需要向法庭申請批准檢取其所有消費紀錄（如信用卡、銀行交易紀錄、微信支付等）。而法律訂明離婚前3年的資產轉移，將被假定為有意圖地令對方蒙受經濟損失，因此在沒有相反證據的情況下，即使輸掉的物業也會撥入家庭資產之內，作日後夫妻分攤之本，確保離婚沒有預謀地將資產調動。」Jocelyn說。

丈夫出櫃妻子憤然離婚

早前熱播的港版《大叔的愛》，黃德斌飾演的地產公司上司KK，原本有個結婚廿載的妻子Francesca，因愛上男下屬田一雄而向太太提出離婚，Jocelyn指出，真實版的《大叔的愛》，也曾經在香港發生，已育有子女的丈夫出櫃，妻子憤然離婚。

▲ Jocelyn指出，真實版的《大叔的愛》，也曾經在香港發生，已育有子女的丈夫出櫃，妻子憤然離婚。（圖片：ViuTV）

「有些女性接受不來，會很憎恨男士這種行為的，總會覺得你當我是甚麼呢？我接觸過類似個案，女方在家發現丈夫鞋碼的高跟鞋，才知另一半喜歡易服。不過，有個非正式純屬個人統計，若男方出問題，西方男士較少有罪疚感，而中國男士因愧疚而離婚時會較慷慨，多給資產對方。」

處理過無數離婚官司，Jocelyn亦盡見不同人性的執著，除了財產分配外，不少離婚個案都會因為離婚後的撫養權和探望時間長短等，諸如僅是兩個小時的差別或外地旅行日期，而鬧上法院。她感歎，這大概是有錢人的煩惱。

「希望男女雙方即使離婚，也不要將小朋友當作到街市買菜看待，爭奪撫養權時要顧及小朋友心理成長。我接觸很多個案，某些女性未懂控制情緒，容易產生alienation（疏離）︰說話上刻意貶低對方、『如爸爸不要我們了！』、『要賣掉現在居住的住所！』；兒女跟另一方相聚時，總是說他的不好甚或以淚洗面等，統統令小朋友變成扯綫公仔。他們心理和情緒會感不安，產生內疚感，別把他們帶到離婚風暴中心！」Jocelyn認為，畢竟感情是兩者之間的問題，小朋友長大了，怪責的一方是會後悔曾作這樣的事情，就算多不願，也得把對方說得正面一點。

▲ 像電影《Gucci名門望族》中，覬覦對方財產的個案，Jocelyn也處理過不少。（圖片：環球影業）

妻子藉分居查看丈夫資產

俗語有云：「結婚是戀愛的墳墓」，一旦愛意幻滅，便反面不認人了，Jocelyn也接觸過一些個案，妻子原不想離婚，欲透過分居來了解丈夫的實際資產及收入，後來丈夫因她這個動作反而決定離婚。

「沒錯，分居或離婚的話，是需要披露兩方的資產。結婚前講心不講金，到最後反面只是因為講金，但若想關係持續，何不一開始簽好婚前協議書？」Jocelyn感歎地說。

生於大富之家的Jocelyn，家教也嚴，幸有一對恩愛父母，令她仍然憧憬組織家庭。接觸過這麼多光怪陸離的離婚個案，她也會警醒自己：「我會簽婚前協議書，現在好多女性跟男士一樣有經濟能力，所以，並非偏幫那一方，只是保障自己辛辛苦苦賺來的錢。」不過，千瘡百孔的富豪婚姻問題，並無影響到她與外籍男友的關係，她會用這句來為情路打氣︰「If there are no harm to doing it and it would make the others person happy, why not do it？」（如能做的，既不害人又令對方開心，為何不試試去做呢？）

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問Jocelyn，每次法官結案陳詞後，會跟客戶說甚麼？

「第一句說恭喜！對方是女士，祝她盡快找另一半；若男客戶再婚，真的希望他會簽婚前協議書。」

Jocelyn說，婚前協議書要符合以下條件︰1.資產披露、2.需徵求律師意見、3.結婚前30日簽訂（在無壓力下及經過長時間考慮簽），她語重心長地拋下這句作結︰「這是最好的機會，讓雙方徹底明白對方的價值觀和財政狀況，也看到對方價值取向和對你的重視。」

記者：黃鑑江