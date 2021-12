超級富豪娶女模協議離婚只給300萬元？　女律師盡見光怪陸離豪門離婚官司

▲ 專替富豪打離婚官司的律師曹喬菱(Jocelyn)指出,真實版的《大叔的愛》,也曾經在香港發生,已育有子女的丈夫出櫃,妻子憤然離婚。

較早前ViuTV熱播韓劇《上流戰爭》添食第三季,富豪婚姻感情瓜葛再成茶餘話題。一入豪門未必深切海,為富豪們解困的律師總會見識光怪陸離的官司︰如《Gucci名門望族》的覬覦對方財產、如《大叔的愛》的分配……清官難審家庭事,更何況,律師只代表一方遁法律途徑爭取最大權益,確實毋須豎起耳朵查找蛛絲馬跡。

光怪陸離富豪婚姻官司

專替富豪打離婚官司的律師曹喬菱(Jocelyn)有感而發︰「法庭是先看孩子撫養權才處理資產分配,就算雙方緣份盡了,記得別把孩子帶到父母離婚風眼!」但從中也可領略婚姻制度賦予的權利與義務。大概,「講心」只屬一廂情願的浪漫,「講金」才是清楚了解雙方和維繫關係的關鍵。

▲ 曹喬菱律師﹒中學就讀拔萃女書院,港大法律系畢業,經過兩年實習,獲跨國衛達仕律師事務所(Withers)羅致,近年更成為事務所合夥人。她提供諮詢服務,包括離婚、婚前協議、照顧兒童和監護權,以及財務糾紛等。(攝:湯致遠)

Jocelyn開始說故事了,話說有超級富豪跟模特兒女友蜜運成功,要共諧連理,但男方為保障自己的財富,希望在婚前協議書寫明,日後離異只給對方300萬港元金額,看官認為,這樣做可行否?

「當事人不能這樣的!因為超級富豪的個人身家,沒可能協議只給300萬元。所有離婚個案的起點,是將家庭資產平分一半,簽協議書只為經濟較強一方不用被攤分一半而標明。」Jocelyn解釋箇中疑惑,不過,她表示,也曾有個案是女方簽協議書時比男方富裕,其後男方因事業成功,財政狀況卻反過來比女方好,他們離婚時就應否繼續遵守協議而告上法庭。最後,法官以簽約時雙方均有律師代表在場,均清楚對方財政狀況,最後要遵循約定!

古惑男離婚前轉移資產得唔得?

雖云有法例保證離婚個案的財產分配,但若遇上古惑男,刻意將資產轉移,會否使另一半蒙受損失呢?Jocelyn舉出另一個案,男方患上賭博癖好,年間輸掉3個物業(總值約3千萬元),除此之外,更花費大量金錢於不同女士身上……

「要知道對方揮霍的習慣和程度,需要向法庭申請批准檢取其所有消費紀錄(如信用卡、銀行交易紀錄、微信支付等)。而法律訂明離婚前3年的資產轉移,將被假定為有意圖地令對方蒙受經濟損失,因此在沒有相反證據的情況下,即使輸掉的物業也會撥入家庭資產之內,作日後夫妻分攤之本,確保離婚沒有預謀地將資產調動。」Jocelyn說。

丈夫出櫃妻子憤然離婚

早前熱播的港版《大叔的愛》,黃德斌飾演的地產公司上司KK,原本有個結婚廿載的妻子Francesca,因愛上男下屬田一雄而向太太提出離婚,Jocelyn指出,真實版的《大叔的愛》,也曾經在香港發生,已育有子女的丈夫出櫃,妻子憤然離婚。

▲ Jocelyn指出,真實版的《大叔的愛》,也曾經在香港發生,已育有子女的丈夫出櫃,妻子憤然離婚。(圖片:ViuTV)

「有些女性接受不來,會很憎恨男士這種行為的,總會覺得你當我是甚麼呢?我接觸過類似個案,女方在家發現丈夫鞋碼的高跟鞋,才知另一半喜歡易服。不過,有個非正式純屬個人統計,若男方出問題,西方男士較少有罪疚感,而中國男士因愧疚而離婚時會較慷慨,多給資產對方。」

處理過無數離婚官司,Jocelyn亦盡見不同人性的執著,除了財產分配外,不少離婚個案都會因為離婚後的撫養權和探望時間長短等,諸如僅是兩個小時的差別或外地旅行日期,而鬧上法院。她感歎,這大概是有錢人的煩惱。

「希望男女雙方即使離婚,也不要將小朋友當作到街市買菜看待,爭奪撫養權時要顧及小朋友心理成長。我接觸很多個案,某些女性未懂控制情緒,容易產生alienation(疏離)︰說話上刻意貶低對方、『如爸爸不要我們了!』、『要賣掉現在居住的住所!』;兒女跟另一方相聚時,總是說他的不好甚或以淚洗面等,統統令小朋友變成扯綫公仔。他們心理和情緒會感不安,產生內疚感,別把他們帶到離婚風暴中心!」Jocelyn認為,畢竟感情是兩者之間的問題,小朋友長大了,怪責的一方是會後悔曾作這樣的事情,就算多不願,也得把對方說得正面一點。

▲ 像電影《Gucci名門望族》中,覬覦對方財產的個案,Jocelyn也處理過不少。(圖片:環球影業)

妻子藉分居查看丈夫資產

俗語有云:「結婚是戀愛的墳墓」,一旦愛意幻滅,便反面不認人了,Jocelyn也接觸過一些個案,妻子原不想離婚,欲透過分居來了解丈夫的實際資產及收入,後來丈夫因她這個動作反而決定離婚。

「沒錯,分居或離婚的話,是需要披露兩方的資產。結婚前講心不講金,到最後反面只是因為講金,但若想關係持續,何不一開始簽好婚前協議書?」Jocelyn感歎地說。

生於大富之家的Jocelyn,家教也嚴,幸有一對恩愛父母,令她仍然憧憬組織家庭。接觸過這麼多光怪陸離的離婚個案,她也會警醒自己:「我會簽婚前協議書,現在好多女性跟男士一樣有經濟能力,所以,並非偏幫那一方,只是保障自己辛辛苦苦賺來的錢。」不過,千瘡百孔的富豪婚姻問題,並無影響到她與外籍男友的關係,她會用這句來為情路打氣︰「If there are no harm to doing it and it would make the others person happy, why not do it?」(如能做的,既不害人又令對方開心,為何不試試去做呢?)

問Jocelyn,每次法官結案陳詞後,會跟客戶說甚麼?

「第一句說恭喜!對方是女士,祝她盡快找另一半;若男客戶再婚,真的希望他會簽婚前協議書。」

Jocelyn說,婚前協議書要符合以下條件︰1.資產披露、2.需徵求律師意見、3.結婚前30日簽訂(在無壓力下及經過長時間考慮簽),她語重心長地拋下這句作結︰「這是最好的機會,讓雙方徹底明白對方的價值觀和財政狀況,也看到對方價值取向和對你的重視。」

記者:黃鑑江