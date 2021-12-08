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【反中亂港】新華社斥羅冠聰香港罪人　將被釘上背叛國家、民族恥辱柱上

政治 18:55 2021/12/08

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羅冠聰。（經濟日報資料圖片）

前香港眾志羅冠聰獲邀出席，美國召開的全球民主峰會，並發表演說。新華社今日發表文章，點名羅冠聰行徑是數典忘祖、肆意出賣國家和香港利益，將會反噬自身，被歷史牢牢釘在背叛國家、背叛中華民族的恥辱柱上。

文章以《甘做西方反華「玩偶」　將被永遠釘上歷史恥辱柱》為題，稱羅冠聰為港獨核心分子，是被警方通緝的反中亂港分子，但未有反省盡早投案自首，更變本加厲乞求外部庇護，在海外「唱衰」香港由亂轉治大好局面，是「不折不扣的香港罪人、民族罪人。」

文章認為，羅冠聰之流背後有美西方反華勢力扶植及支持，美國又將「通緝犯」美化為「民主鬥士」，顯示美西方反華勢力妄圖通過打「香港牌」干涉中國內政的圖謀從未改變。

文章更指出，反中亂港分子最終下場，只有徹底失敗，任何妄圖螳臂擋車的小丑行徑，都將被歷史和人民永遠唾棄。

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責任編輯：陳宛彤

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