周浩鼎斥田北辰為「二五仔」　怨對方未有合力對抗非建制

▲ 周浩鼎（左）斥田北辰（右）為「二五仔」。（港台直播截圖）

立法會選舉本月19日舉行，新界西北地區直選3名候選人，今早在電台節目的選舉論壇上展開罵戰，火花四濺。其中，民建聯周浩鼎發怒斥，同為建制派的實政圓桌田北辰為「二五仔」，未有共同聯手對抗同場的非建制新思維黃俊瑯。

論壇初段，三人就棕地問題自由討論，黃俊瑯斥曾任九鐵管理局主席、扶貧委員會委員多時的田北辰，未能解決貧窮及交通擠塞問題。田北辰認為對方答非所問，故「交波」給周浩鼎，要求他回應議題。

豈料，周浩鼎發言後，田北辰說︰「真的很失望，兩位候選人均是答非所問」，惹起周浩鼎不滿，隨即打斷其發言︰「你不要說答非所問，我真是一條問題都不會再答你，因為你做『二五仔』，今日有個敵人，非建制，你不去問他，花時間去『搞』我，你幾次論壇都是如此！」周浩鼎更形容田北辰為「騎場派」，在「黑暴」時做過「二五仔」、「搞警察」，不斷討論民生議題，就是遮掩他「二五仔」的醜陋。

田北辰就叫周浩鼎不要「勞氣」，稱自己騎一道叫做「道理」的牆。周浩鼎聽罷隨即說對方「不知醜」，不滿對方「騎場」卻覺得自己沒有問題。田北辰及後再解釋說：「通常個個都話我錯的時候，我就知道我正在做的事情是對的。」

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOai