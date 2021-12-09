【決心戒煙】10年煙齡司機失眠焦慮求醫撇甩煙癮　精神科醫生揭關鍵：戒煙要治本

▲ 逾10年煙齡司機因失眠焦慮求醫，經輔導服藥終撇甩煙癮。

吸煙危害健康，不過一旦成癮，要戒掉並非易事。據統計處資料，本港有超過63萬名煙民，當中以男性居多。香港醫學會會董及精神科專科莊勁怡醫生接受TOPick訪問時表示，普遍男性不善抒發情緒，不少人會誤以為吸煙有助減壓，因而染上煙癮。她指出，要成功戒煙，先要從吸煙的原因著手，解決本身的情緒壓力問題。

莊勁怡將戒煙過程形容為一個金字搭，對於輕度煙癮的人士，可透過改變日常習慣，包括逐步減少吸煙次數、遠離一些吸煙的場所等。

至於煙癮較重、煙齡較長的人士，可能需要一個短暫的過渡期，他們可尋求戒煙輔導服務，透過使用戒煙藥、戒煙貼，讓身體適應沒有尼古丁的狀態。

部分戒煙者嘗試過許多方法仍失敗，便可能與情緒問題有關，應向臨床心理學家或精神科醫生求助，「如煙民本身因壓力而吸煙，就要先處理好、解決好，才會有動力戒煙」。

10年煙齡司機經輔導成功戒煙

莊勁怡強調，吸煙並非治本的減壓方法，但不少男性都面對著工作及家庭壓力，例如照顧子女、婆媳關係等，相對女性而言，男性通常不善表達情緒，加上工作環境等因素影響，都可能促使他們透過吸煙來放鬆。

她分享真實個案指，曾有一名煙齡超過10年的60歲司機因焦慮及失眠問題求醫，由於職業關係，身邊不少同事都吸煙，容易誘發煙癮。回到家中又要面對夫妻、親子關係的壓力，「每當太太和兒子爭執，令他感到心煩時，便會入房吸煙」。

莊勁怡首先處以藥物治療患者的焦慮、失眠問題，又從壓力的來源著手，安排一些促進家人良性溝通的輔導，解決患者的情緒問題，經過數星期，患者終於順利撇甩煙癮。

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克服戒斷症狀 醫生分享貼士

莊勁怡提醒，戒煙者可能會出現一系列戒斷症狀，包括坐立不安、煩躁、失眠、失去精力等，部分症狀會維持數天至數星期，「一般來說，兩星期內所有症狀都會消失，如果焦慮不安症狀仍然存在，可能與吸煙無關，是煙民本身的問題」。

面對戒斷症狀，她建議戒煙者避免給予自己過多壓力，或處理大量工作；感到煩躁、緊張時避免喝刺激的飲料，包括咖啡、茶等；亦應嘗試加強戒煙的動力，例如適當給自己小獎勵。

另外，若睡眠質素受影響，便要培養良好睡眠衛生，睡前可做一些拉筋、呼吸運動，亦應避免做導致心情緊張的活動，睡前減少使用藍光產品，盡量讓自己放鬆，幫助入睡，便不需再依靠吸煙。

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記者：沈佩珊