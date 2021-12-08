【DSE】九巴車務督察14年來請假「追更」監考　為畏光SEN生調位提供公平應考機會

▲ 陳紹華擔任特別試場主任多年，早年提出改良「休息時間」提示卡設計並獲採納。（考評局網頁圖片）

考評局每年聘用考務人員，支援中學文憑試（DSE）為特殊教育需要（SEN）考生而設的特別試場運作。九巴車務督察陳紹華（Albert），為SEN生提供適切環境、有公平機會應考，在過往14年每逢DSE考試季節，不惜調返夜更或犠牲假期休息時間，參與早上的監考工作，曾因應SEN生需要、為部分畏光的考生特別編配試場座位，提出改良「休息時間」提示卡設計並獲採納。

2021年DSE有約3,000名SEN考生，考評局要求學校委派教職員監考，並聘用約150名考務人員支援試場運作。其中之一的陳紹華，已參與考評局公開考試考務工作逾20年，自2008年起參與特別試場監考工作，並由2013年起出任DSE特別試場的試場主任（CS）。輪班工作的他，在筆試期間會調更至下午3時至凌晨1時的夜更工作，或申請數天假期，以便於早上參與考務工作，「對我而言，這是重要使命，所以每次都帶著期待的心情參與，並不覺得辛苦。」

他舉例說：

如有考生走路時需撐拐杖，我們會攙扶或引領考生到座位，又曾有考生在考試期間伏在桌上，CS（試場主任）會關注及輕拍其膊頭，當肯定他不是因身體不適而停止作答，才會放心。這些舉動令考生感到被關懷，應考時也可更放心。

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特別試場的考務工作較一般試場複雜，事前準備工作亦較繁多。有別於一般試場，特別試場大多設於課室，少數設於禮堂，並需因應SEN考生不同需要編排座位。陳紹華曾負責有125名SEN考生應考聆聽考試的禮堂試場，考試前需編配獲批同類考生坐在一起，

如有考生作答時未能控制身體而「郁來郁去」，我便安排他坐最後的座位，以免影響其他考生；亦曾有考生表示不能坐在太光的位置，便要即時再為他調位。

他亦曾遇過一名考生因鼻敏感而不停流鼻水，自備的紙巾也不敷應用，於是他便向學校借來紙巾，又在考生座位旁邊安排多一張枱及膠袋，以便他放置用完的紙巾。

SEN考生若獲批准在考試期間休息，過去監考員會用「休息時間」提示卡來向有關考生作宣布，以免影響其他考生，但陳紹華認為原版提示卡用字不夠清晰，於2010年向考評局建議改善提示卡設計，改為「休息時間開始／完結」，翌年考試已獲採納。他說：

這不只是一份兼職，更可以幫助年輕人，尤其SEN考生比其他一般考生面對較多障礙和困難，我們可以做的是為他們提供適切的考試環境，讓他們盡力完成考試，有公平的機會爭取更好的前途，這份滿足感遠勝於酬勞。

考評局現正招聘一般及特別試場的考務人員，按此了解招聘詳情。

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責任編輯：馮琪雅