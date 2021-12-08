【安心出行】社協向有需要基層派智能電話　劏房戶昐政府重新考慮「填紙仔」

▲ 社區組織協會副主任施麗珊向有急需的基層人士派發智能電話。（梁偉榮攝）

食肆等18類表列處所，明日（9日）起須用強制使用「安心出行」，15歲以下青年、65歲以上長者、殘疾人士及獲認可人士可填表格代替，惟仍有一些無智能手機的基層不受豁免。有人士捐贈約200部智能電話，社區組織協會今晚在探訪基層時向有急需的基層人士派發。有劏房戶表示，明白政府需要抗疫通關，所以強制實施安心出行也沒有辦法。亦有人希望政府重新考慮可以用填表方式進入處所。

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獲贈電話的63歲黃伯，靠綜援過活，在退休前任職裝修工人，在油麻地用2,000元租床位已數年。黃伯從來都沒有智能電話，所以未能安裝「安心出行」應用程式，以前去食肆只會買外賣，形容真係「無啖好食」。今日有社福機構即場派發智能電話，他坦言很開心， 明天會試用並在餐廳內進食。他表示明白政府需要抗疫通關，所以強制實施安心出行也沒有辦法。

而53歲蘇先生失業多時，現時靠綜援過活。同樣在油麻地以2,000元租床位。數月前他遺失了電話，惟沒有能力再購買新電話，所以沒有使用安心出行程式已一段時間。他知道政府明天會實施強制在食肆及其他處所登記安心出行，正當惆悵之際，今日有社福機構上門派發智能電話，令他放下心頭大石。他又表示明白政府要嚴防疫情，但他擔心一些知識水平低及沒有能力購買智能電話的人被忽略，希望政府重新考慮可以用填表方式進入處所。

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記者：曾秋文、李榮忠