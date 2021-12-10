【立法會選舉】廉署：涉及賄選的條例並無時間限制　有需要或啟用個案協查機制在內地搜證

▲ 廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達。（陳葆琳攝）

立法會選舉本月19日舉行，廉政公署廉潔選舉事務統籌趙汝達接受本報專訪時指，涉及賄選的條例並無時間限制，無論是選舉前提供利益予選民換取選票，抑或選舉之後提供利益予選民作為酬謝，均屬違法。

《選舉（舞弊及非法行為）條例》訂明，任何人無合理辯解向他人提供利益、食物、飲料或娛樂去換取選票，或償付用於提供該等食物、飲料或娛樂，則屬違法。同樣地，選民接受利益、食物、飲料或娛樂去出賣其選票，亦屬觸犯舞弊行為，一經定罪，最高可被判監7年及罰款50萬元。

趙汝達指，條例所指的利益，包括任何價值的金錢、禮物、借貸、職位、受僱工作、優待、折扣、服務等等，無論有形或無形，均屬利益。他強調，以優惠收費提供飲食娛樂予選民換取選票，亦觸犯法例。

另外，政府早前公布，將首次於口岸設置票站，供內地選民免隔離返港投票。被問及在香港以外的地方發生舞弊行為，廉署可以如何執法？趙汝達表示，廉署在香港以外的地方，不能行使執法權，而香港與內地亦無刑事司法互助制度。他說，廉署若收到相關舉報，將按一貫做法按程序跟進，有需要時或將啟用個案協查機制，在內地進行搜證工作，並要求相關單位提供協助。至於是否提出檢控，廉署在有需要時，將向律政司徵求意見。

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記者：陳葆琳