【立法會選舉】金融服務界問答會火藥味濃　張華峰出「奇招」問李惟宏基本法

▲ 金融服務界候選人答問大會。（梁偉榮攝）

立法會選舉本月19日舉行，金融服務界昨舉行候選人問答大會，現場火藥味十足，候選人之一、大唐資本控股有限公司行政總裁李惟宏聚焦業界問題，追問張華峰是否有足夠知識和經驗，推動期貨、貴金屬、資產管理等業務，但張華峰則出「奇招」，查問一些政治通識問題，包括基本法共有多少條等。

金融服務界今屆有760個團體選民，今日答問大會約有40人在場觀戰，包括17名選委。答問大會還吸引財經事務及庫務局局長許正宇、副局長陳浩濂及政治助理葉俊廉在線收看，以了解候選人政綱與政策倡議。

李惟宏在互相問答環節，多番質疑張華峰是否有足夠經驗和知識，推動除港股之外的其他金融服務，又稱業界擔心

張對虛擬資產、區塊鏈、元宇宙等科技不熟悉，難以推動金融科技發展。張回應時稱，任何事情都要從頭學起，要自我提升，否則會原地踏步，又列舉自己過往政績。

而張華峰則問李惟宏作為獨立候選人，未來加入立法會，如何憑一己之力說服政府，會否加入政黨。李惟宏稱，重中之重是維護金融服務界利益，反問張華峰當政黨利益和業界利益出現矛盾時，會站哪邊，如何確保不損害業界，又批評張華峰在增加印花稅草案，投下棄權票。

張澄清，自己在增加印花稅草案中是投反對票，財政預算中才是投棄權票，又稱經民聯第一個規定是，政黨不干預業界利益，強調一定會維護業界利益。張又提出多個「政治」問題，包括十四五規劃為香港金融市場定位的四個中心為何；港澳辦主任夏寶龍提出的管治者條件；基本法共有多少條。夏寶龍7月在講話中列出成為管治者須具備5大條件，不過張華峰提問時卻說是4大條件。李惟宏似乎未有預期張華峰會查問上述問題，略顯錯愕，未能完整答出，又笑說，如果問《證券及期貨條例》第9頁第3個字是什麼，不知張華峰能否答出。

金融服務界今屆有760個團體選民，昨日答問大會約有40人在場觀戰，包括17名選委。答問大會亦吸引財經事務及庫務局局長許正宇、副局長陳浩濂及政治助理葉俊廉在線收看，以了解候選人政綱與政策倡議。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君