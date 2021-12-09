【強制檢測】26個指明地方納強檢　包括香港中央圖書館及4間學校

▲ 26個指明地方納強檢，包括香港中央圖書館及4間學校。（資料圖片）

政府昨晚（8日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處26個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。另外，由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠狀肺炎相似，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 任何在11月22日上午9時至下午1時期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室(離境大堂，鄰 近1號閘口)的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在11月21日下午6時至下午10時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人 士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂層香港君悅酒店宴會大禮堂

3. 任何在11月21日下午2時至下午5時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告 的規定。

銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場9樓 Planet J Hong Kong

4. 任何在11月20日上午10時至上午11時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

銅鑼灣告士打 道311號皇室堡8樓八月花

5. 任何在11月19日下午10時至下午11時59分期間曾身處的以下人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

尖沙咀麼地道65號安達中心地庫1樓2號鋪星悅

6. 任何在11月19日中午12時至下午2時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告 的規定。

中環蘭桂坊德己立街30-36號加州大廈23樓 Kyoto Joe

7. 任何在11月18日下午7時至下午9時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

金鐘金鐘道93號 金鐘廊 Lab Concept 1樓 F04-F06號鋪一風堂

8. 任何在11月18日下午7時至下午8時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

金鐘金鐘道88號 太古廣場2樓220號鋪 IL COLPO

9. 任何在11月17日下午6時至下午9時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工 及訪客），須於2021年12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12 月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

天后永興街21號 地鋪及閣樓獅子林私房火鍋

10. 任何在11月16日中午12時至下午2時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於2021年12月10日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

九龍尖沙咀梳士 巴利道18號香港洲際酒店大堂低座欣圖軒

11. 任何在11月16日至12月8日期間曾身處以下超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人 員），須於2021年12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日 至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

鰂魚涌太古城道1號太古 城高山台寶山閣

12. 任何在11月20日下午8時至下午11時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於2021年12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月6日至12月8 日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大嶼山赤鱲 角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓環亞機場貴賓室(離境大堂，鄰 近60號閘口）

13. 任何在211月20日下午2時至下午4時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員 工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

銅鑼灣渣甸街45 號人人大廈地下棋哥燒鵝餐室

14. 任何在11月20日下午2時至下午3時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日 至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

銅鑼灣高士威道 66號香港中央圖書館

15. 任何在11月19日下午6時至下午8時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人 士若在2021年12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

尖沙咀金巴 利道27-31號永利大廈地下6-10號鋪源記餐廳

16. 任何在11月19日下午3時至下午7時期間曾身處以下的人 士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2021年12月10日 或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測， 會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

尖沙咀彌敦 道118-130號美麗華廣場2期2樓282-283號鋪 CHIC PRIVATE i SALON

17. 任何在11月19日下午1時至下午4時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

尖沙咀金馬 倫道48號中國保險大厦地下 A2鋪元朗冰室

18. 任何在11月19日中午12時至下午2時期間曾身處以下人士（包括但不限於全職、兼職和 替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在 2021年12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告 的規定。

尖沙咀金馬倫道23-25A 號金馬倫廣場22樓松健莊

19. 任何在11月16日上午9時至上午11時期間曾身處以下的人士（包括但 不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受 檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為 已遵從強制檢測公告的規定。

鰂魚涌太古城道 12號太古城星輝台衛星閣地下 G1008-G1009號鋪敏華冰廳

20. 任何在11月17日上午10時至下午2時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼 職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測 公告的規定。

旺角彌敦道 750號始創中心11樓1114室莫黃維牙醫診所

21. 任何在11月17日中午12時至下午2時或年11月17日下午11時至下午11 時59分期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月 8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣 LG 層男員工更衣室

22. 任何在11月17日下午3時至下午5時期間曾身處以下的人士（包括但不限於全職、 兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人 士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

香港仔黃竹坑道 180號香港海洋公園萬豪酒店海灣地下員工餐廳

B. 其他 （已經完成 2019 冠狀病毒病疫苗接種的人士1會獲視為已遵從強制檢測公告的規定）

1. 任何在11月25日至12月8日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於 2021 年 12 月 10 日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派 發的樣本瓶進行檢測，則須於 2021 年 12 月 12 日或之前交回已採樣本的檢 測樣本收集瓶。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢 測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1)新界葵涌葵盛東邨盛國樓地下G1室葵盛禮賢會幼稚園

(2)新界葵涌荔景邨仰景樓（第 5 座）2樓禮賢會荔景幼兒園

2. 在11月25日至12月8日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的 學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼 職和替假老師），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

(1)九龍何文田巴富街20號九龍小學三年級

(2)新界大嶼山愉景灣海澄湖畔路38號智新書院二年級



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責任編輯：余思嵐