  • 21°C
香港時間 : 20211209日 (週四) 11:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【梅艷芳】梅啟明不滿被嘲諷為「遺產界KOL」　否認不事生產：我做嘢要向全世界交代？

娛樂 10:30 2021/12/09

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

以已故樂壇天后梅姐傳奇為藍本改編的電影《梅艷芳》上映後，梅艷芳兄長梅啟明在上星期入稟高等法院，聲稱擁有「梅艷芳」及「Anita Mui」商標要求投資《梅艷芳》的安樂電影公司對其損失作出賠償。

曾與他共同進退的母親覃美金今次罕有不與兒子同一陣線，更斥責梅啟明財迷心竅。

在昨日（12月8日），TVB的《娛樂頭條》「野生捕獲」梅啟明，期間問及他對「遺產KOL」這稱號的看法，梅啟明表示憤怒和不甘。

最新影片推介：《全民造星IV》大熱人馬專訪

【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算

（《梅艷芳》劇照）

梅啟明指電影公司侵權

梅艷芳胞兄梅啟明於上周入稟高等法院，聲稱擁有「梅艷芳」及「Anita Mui」商標，指電影《梅艷芳》未得其同意使用有關商標，要求投資該片的安樂電影公司對其損失作出賠償。

而過去在遺產案中力撐梅啟明、與其共同進退的母親覃美金今次卻唱反調，認為兒子行為自把自為，直斥梅啟明「財迷心竅」，更發聲明稱梅啟明入稟法院向安樂索賠與自己完全無關，又表示如果他堅持向電影公司採取訴訟行動的話，將與梅啟明斷絕母子關係。

最新影片推介：

【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子

（資料圖片）

【梅艷芳】梅啟明18年來多次訴訟要求賠償　梅媽欠大筆律師費稱生活費不足

梅啟明解釋提告原因

昨日，TVB娛樂新聞節目《娛樂頭條》在街上成功「野生捕獲」梅啟明。

接受訪問時梅啟明表示自己曾3次去信安樂電影公司，但一直未有收到任何正式的回應，於是決定交予法庭處理。

對於被質疑何解在電影上映後段時間，票房有理想成績後才向電影公司提告，梅啟明辯駁：「人哋拍嘅時間你都唔知佢拍乜，都未成一個事，咁你點去告人呀？」

【梅艷芳】梅啟明稱擁有「梅艷芳」商標　入稟指電影公司涉侵權要求賠償

【梅艷芳】梅媽早向電影公司開出三大條件　覃美金：梅艷芳三個字我已經註咗冊

不滿被諷「遺產界KOL」

他表示，早前曾經購票跟梅母入場觀看《梅艷芳》。不過，就梅母表示會與他脫離母子關係，梅啟明則謂：「老人家嘅野，第一佢唔知道商標嘅野，我之前有同佢講過，仲叫埋佢一齊買飛去睇，因為要睇完先知佢點樣，但係所有嘢都侵犯晒，阿梅就係阿梅，所以點解梅艷芳就係梅艷芳。」

每次跟金錢利益掛鉤的事，就會見到梅啟明的出現，網民一直嘲諷他是「遺產界KOL」，提起這稱號梅啟明變得激動：「我係咪真係一個唔做野嘅人呢？其實我係香港乜嘢我都有做，你啲人又話我無做、行行企企，我做嘢使唔使要向全世界交代呀？」

    點擊圖片放大
    +8
    +7

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【梅艷芳】梅媽早向電影公司開出三大條件　覃美金：梅艷芳三個字我已經註咗冊
16:43 2021/12/04
【梅艷芳】梅媽早向電影公司開出三大條件　覃美金：梅艷芳三個字我已經註咗冊
【梅艷芳】梅啟明稱自己從沒虧待阿梅　梅媽罕斥長子：他財迷心竅！
11:22 2021/12/04
【梅艷芳】梅啟明稱自己從沒虧待阿梅　梅媽罕斥長子：他財迷心竅！
【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
10:41 2021/12/05
【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子
18:12 2021/12/05
【梅艷芳】梅啟明太太從不知丈夫另有女人　梅太直斥冇良心不照顧兩母子
【梅艷芳】梅媽坦言後悔縱壞長子　向梅啟明發最後通牒：如果堅持告《梅艷芳》斷絕母子關係
10:20 2021/12/08
【梅艷芳】梅媽坦言後悔縱壞長子　向梅啟明發最後通牒：如果堅持告《梅艷芳》斷絕母子關係
【梅艷芳】梅媽回應梅愛芳姊妹非親生傳聞　內孫外孫孝順感欣慰
17:04 2021/12/08
【梅艷芳】梅媽回應梅愛芳姊妹非親生傳聞　內孫外孫孝順感欣慰

你可能感興趣

【梅艷芳】梅媽早向電影公司開出三大條件　覃美金：梅艷芳三個字我已經註咗冊
16:43 2021/12/04
【梅艷芳】梅媽早向電影公司開出三大條件　覃美金：梅艷芳三個字我已經註咗冊
【梅艷芳】梅啟明稱自己從沒虧待阿梅　梅媽罕斥長子：他財迷心竅！
11:22 2021/12/04
【梅艷芳】梅啟明稱自己從沒虧待阿梅　梅媽罕斥長子：他財迷心竅！
【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
10:41 2021/12/05
【梅艷芳】梅媽與子割席被激到入院　梅啟明未悔改堅持索償：唔撐就算
梅艷芳 娛樂人物職業 演員 歌手 網絡熱話 電影 TVB 娛樂行業

最高瀏覽

【梅艷芳】梅媽坦言後悔縱壞長子　向梅啟明發最後通牒：如果堅持告《梅艷芳》斷絕母子關係
10:20 2021/12/08
【梅艷芳】梅媽坦言後悔縱壞長子　向梅啟明發最後通牒：如果堅持告《梅艷芳》斷絕母子關係
【加入政府】《東張》黃穎君加入政府做媒體主任月薪逾6萬 為家人還債入行曾日做5份工
12:55 2021/12/08
【加入政府】《東張》黃穎君加入政府做媒體主任月薪逾6萬 為家人還債入行曾日做5份工
【花樣年華】劉嘉玲上海搞大型慶生派對　梁朝偉被賓客生擒楊千嬅到賀
18:22 2021/12/08
【花樣年華】劉嘉玲上海搞大型慶生派對　梁朝偉被賓客生擒楊千嬅到賀