【梅艷芳】梅啟明不滿被嘲諷為「遺產界KOL」　否認不事生產：我做嘢要向全世界交代？

以已故樂壇天后梅姐傳奇為藍本改編的電影《梅艷芳》上映後，梅艷芳兄長梅啟明在上星期入稟高等法院，聲稱擁有「梅艷芳」及「Anita Mui」商標要求投資《梅艷芳》的安樂電影公司對其損失作出賠償。

曾與他共同進退的母親覃美金今次罕有不與兒子同一陣線，更斥責梅啟明財迷心竅。

在昨日（12月8日），TVB的《娛樂頭條》「野生捕獲」梅啟明，期間問及他對「遺產KOL」這稱號的看法，梅啟明表示憤怒和不甘。

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▲ （《梅艷芳》劇照）

梅啟明指電影公司侵權

梅艷芳胞兄梅啟明於上周入稟高等法院，聲稱擁有「梅艷芳」及「Anita Mui」商標，指電影《梅艷芳》未得其同意使用有關商標，要求投資該片的安樂電影公司對其損失作出賠償。

而過去在遺產案中力撐梅啟明、與其共同進退的母親覃美金今次卻唱反調，認為兒子行為自把自為，直斥梅啟明「財迷心竅」，更發聲明稱梅啟明入稟法院向安樂索賠與自己完全無關，又表示如果他堅持向電影公司採取訴訟行動的話，將與梅啟明斷絕母子關係。

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▲ （資料圖片）

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梅啟明解釋提告原因

昨日，TVB娛樂新聞節目《娛樂頭條》在街上成功「野生捕獲」梅啟明。

接受訪問時梅啟明表示自己曾3次去信安樂電影公司，但一直未有收到任何正式的回應，於是決定交予法庭處理。

對於被質疑何解在電影上映後段時間，票房有理想成績後才向電影公司提告，梅啟明辯駁：「人哋拍嘅時間你都唔知佢拍乜，都未成一個事，咁你點去告人呀？」

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不滿被諷「遺產界KOL」

他表示，早前曾經購票跟梅母入場觀看《梅艷芳》。不過，就梅母表示會與他脫離母子關係，梅啟明則謂：「老人家嘅野，第一佢唔知道商標嘅野，我之前有同佢講過，仲叫埋佢一齊買飛去睇，因為要睇完先知佢點樣，但係所有嘢都侵犯晒，阿梅就係阿梅，所以點解梅艷芳就係梅艷芳。」

每次跟金錢利益掛鉤的事，就會見到梅啟明的出現，網民一直嘲諷他是「遺產界KOL」，提起這稱號梅啟明變得激動：「我係咪真係一個唔做野嘅人呢？其實我係香港乜嘢我都有做，你啲人又話我無做、行行企企，我做嘢使唔使要向全世界交代呀？」

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