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【梅艷芳】梅媽揭女婿攜子離港失聯之謎　至今方體悟梅姐遺產安排因由

娛樂 12:01 2021/12/09

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梅媽解釋女婿攜孫離開因由。

電影《梅艷芳》上映以來叫好又叫座，甚至海外觀眾也受感動，當中跟梅艷芳一家失聯21年的大姨甥潘文皓，更因在加拿大看了電影發文表達對姑姐及母親的感想，身世才再度曝光。日前網台主持潘小文到醫院探訪梅媽，就講出為何當年梅愛芳的丈夫要帶著兩個兒子離開，不再跟梅家接觸的原因。

潘小文日前在醫院探訪梅媽，亦從對方口中知道更多梅艷芳的家庭秘密。提到早前梅姐的姨甥潘文皓，梅媽解釋為何一直跟此名外孫失聯。

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原來當年梅愛芳（Ann姐）患重病時，其丈夫一度誤會以為梅艷芳跟梅媽不肯幫助醫Ann姐，到妻子死後便為此而生氣，便帶著兩子移居加拿大。

兩子本來有梅媽的電話，到加拿大後曾致電回來，但被Ann姐的奶奶發現，而把電話號碼丟掉，因此跟梅家自此失去聯絡。梅媽亦很感恩因為電影，終於知道外孫文皓的消息，亦希望可跟對方見面。

指梅啟明貪錢原因

另外，梅媽提到過去有跟梅啟明同住，但他很少回家，也不知他的行蹤，又憶及當日梅愛芳過身，啟明也沒有現身，但梅艷芳離世後他便出現，因以為有錢分。

【梅艷芳】梅媽早向電影公司開出三大條件　覃美金：梅艷芳三個字我已經註咗冊

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梅啟明後來知道他沒有分到一分一毛，之後就一直指梅姐欠他很多，故至今仍在追討金錢。

說到梅姐把遺產交予託管基金，梅媽慶幸女兒這樣做，因為梅艷芳知道如把錢全留給梅媽，哥哥啟明一定會花光，但現在至少基金每月可給自己生活費。

現時跟另一外孫居住的梅媽，指孫兒都很孝順，自力更生，從沒想要取梅姐的錢，不似兒子梅啟明貪得無厭。

撰文 : TOPick柴犬出動

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