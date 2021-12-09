【校長專欄】友情不可出租要真誠相待 黃永樹校長：要欣賞長處及接納缺點

▲ 陳瑞良校長表示，友情是不可以出租，是要用真誠相待的。

生活中不可以沒有「洋蔥」。



「洋蔥」是我青梅竹馬，感情最是要好的知己朋友。「郎騎竹馬來，繞牀弄青梅，同居長干里，兩小無嫌猜。」聖誕月的某一夜，我隨心讀古詩，翻舊書。有一回，我看到狄更斯的《快樂頌》，驀然想起那些舊日子、舊朋友和舊足跡。



那是沒有電子玩意的青蔥歲月，一切的玩意兒都是人與人，面對面的真摯。「洋蔥」有圓筒般身體，皮膚長得粗糙，滿是鱗片一樣。他不擅於表達自己，只喜歡獨來獨往，對周遭的人和事都不聞不問，令人感覺難以親近。記得初認識「洋蔥」時，他老是一頭噴火龍般，特別是在玩耍時總是不服輸，既愛哭，又會氣沖沖地發牢騷，簡直就是一根辛辣的指天椒一樣。



儘管如此，我們還是經常哄他一起遊戲。無論玩跳飛機、翻花繩、彈波子、捉迷藏、大風吹、糖黐豆、紅綠燈、掉手巾、搓皇帝、麻鷹捉雞仔、十字界豆腐、狐狸先生幾多點……在這些童年遊戲中，還有那些不如意的往事，我們忘卻了勝負輸贏，只記得箇中同喜同悲，甘苦與共的滋味。「洋蔥」的性格也開始轉變過來，他變得開朗，甚至帶點幽默。



我們都可能是朋友眼中的「洋蔥」，苦中有淚，喜中也有淚。日子久了，友情只會越變越甜美。友情是不可以出租，是要用真誠相待的。朋友之道，是一門人際之間的修養哲學。我們並不是來自同一個模具烘焙出來的曲奇餅。每個人的性格不盡相同，所以要懂得欣賞對方的長處，也要懂得接納別人的缺點。我們要成為朋友生活中的「多巴胺」，釋放快樂的因子，建立信賴和尊重，給彼此幸福與快樂的能量。

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