【檢疫隔離】聖誕新年前夕檢疫酒店一房難求　日租5萬總統套房同樣爆滿

▲ 聖誕新年前夕檢疫酒店一房難求。

Omicron變種病毒大軍殺入世界各國，為保港人安全，香港政府立即延長從高危地區國家返港人士的隔離日子，由十四天增至二十一天。

檢疫酒店房間早已供應非常緊張，適逢聖誕節和新年兩大節日，不少港人都想回港跟家人共聚，於是檢疫酒店房間出現一房難求、天價房租的不良現象。有準備返港的港人投訴，提前訂好檢疫酒店十四天後，港府忽然「加監」，幾經辛苦，成功延長酒店租期至二十一天，但房價貴了四成。肉隨砧板上，只能大歎倒楣。

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前兩周，我也有相似的經歷。事緣前輩A先生在外國打算回港辦理一些法律事宜，找我幫忙訂檢疫酒店。我致電聯絡全港的檢疫酒店，幾乎悉數爆滿。不僅價錢便宜的三星級酒店最早爆滿，原來索價每晚房租過萬元的五星級檢疫酒店更搶手。我已經不局限於找普通的單人房，連雙人房、套房、海景套房甚至總統套房，在A先生的經濟能力許可下，他也會考慮。

我曾問過一間在港島區、名氣不及置地文華東方酒店的檢疫酒店，湊巧有人訂了一間套房，但行程有變而被迫放棄，於是酒店問我可有興趣「執死雞」，房租每晚七千多元，租住二十一天，接近十六萬元。

「可否替我預留此套房？我要問准租客的意向。」我告訴酒店職員。

「抱歉，我們不提供預留房間服務。房間一現即逝，你再考慮，下一刻便沒房了。」

「無法如期到港的話，能退款嗎？」

「不設退款。」

「好奇一問，你們的總統套房每晚多少錢？」

「每晚五萬元。總統套房已滿，直至二月中才有房間。」

天呀！超過一百萬港元租住二十一天檢疫酒店，這是一個怎樣的概念？

原文刊於《經濟日報》，原題為〈肉隨砧板上〉