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【6.4集會】涉煽惑及參與未經批准集結　黎智英鄒幸彤何桂藍被裁定罪成

社會 10:48 2021/12/09

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鄒幸彤早前否認控罪。（資料圖片）

多名泛民主派人士就參與去年六四集會，而被控煽惑他人參與未經批准的集結等罪，當中黎智英、鄒幸彤及何桂藍早前否認控罪，早前於區域法院受審，法官今（9日）分別裁定3人煽惑他人參與未經批准的集結及參與未經批准的集結罪成。

黎智英和鄒幸彤被控於2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參舆未經批准集結。而鄒幸彤則另與何桂藍被控於當日，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

案中有12名被告早前已承認控罪，另外，李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威及胡志偉5人早前於案件開審前，亦分別承認煽惑他人明知參與未經批准的集結罪及明知而參與未經批准的集結罪候判，當中李卓人另承認1項舉行未經批准的集結罪。

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記者：楊詠渝

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