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【綁架案】薄扶林外傭與女嬰遭綁架禁錮八鄉　外傭貨櫃頂呼救幸獲村民發現

社會 11:53 2021/12/09

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

一名外傭與19個月大的女嬰昨日懷疑被綁匪綁架，其後在八鄉被村民救回。

港島區薄扶林懷疑發生綁架案。一名外傭與19個月大的女嬰昨日（8日）懷疑被綁匪綁架，其後在八鄉被村民救回。（詳情即看【下一頁】）。

消息指，外傭帶同19個月的女嬰經過域多利道時，被兩名綁匪強行帶上私家車逃去，途人見到報警。警方派大批警員搜捕，根據私家車登記資料拘捕一名懷疑綁匪。有村民聽到呼救聲，救出兩人。

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傳媒追訪有份救人的村民周先生，周先生表示訪問時稱，在昨日大約11點左右，他聽到有個女人呼叫，我起初以為是有人放狗丶喝斥狗隻，但由於太嘈吵了，於是走出來看看才揭發案件。

我見到有個女士在貨櫃頂上，我本來都不以為意，之後我回頭看到這裡3樓的一位先生與太太一同下來，說出了問題，已報警。那位先生又說，那位小朋友仍有索帶綁著雙手。

周先生表示自己回家拿剪刀及梯，由於不知外傭需不需要下來，於是將剪刀遞給那位女士剪掉索帶後。

我說既然已報警，那麼你安靜一點坐在上面，等待警察到來。

消息指，警方仍在追捕有沒有涉案疑犯。

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記者：曾秋文、余思嵐

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