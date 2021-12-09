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【家庭悲劇】不捨82歲媽媽家中病逝　孝順女伴屍10個月每日為乾屍抹身

親子 13:05 2021/12/09

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

台灣一名女子無法接受年邁母親離世的惡耗，在家中伴屍長達10個月。

至親離世的傷痛難以形容，近日台灣一名女子無法接受年邁母親離世的惡耗，在家中伴屍長達約10個月，遺體變成乾屍，她依然每日為乾屍抹身。直至鄰居發現有異，警方接報連同老婦在外地的兒子上門查看，終揭發慘劇。

綜合台灣傳媒報道，事發於台灣屏東縣麟洛鄉，一名82歲葉姓老婦今年2月不幸因病在家中離世。鄰居見葉婦久久沒有出門，覺得情況異常，於是在日前報警求助。警方接報後，聯絡到葉婦身在外地的小兒子回家，才發現老婦已死去近10個月，而且遺體呈乾屍狀。

伴屍10個月每日抹身

據屏東警分局麟洛分駐所調查得知，葉婦與50歲的未婚女兒，以及失婚47歲兒子和孫子一家四口同住。兒子因患有思覺失調症，早前已送院治理，小兒子則長居外地。葉婦今年初因病已處於彌留狀態，由家人將她從醫院帶回家中安養，不久就在家中過世了。

女兒難以接受媽媽去世的事實，沒有為亡母處理身後事，反而將遺體放在房間躺椅上，並每天為遺體擦拭。女兒在10個月來一直伴屍，直至媽媽的遺體成為乾屍，她仍如常抹身。

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鄰居久未見面擔心報警

家中沒傳出屍臭味，鄰居也沒發現。不過，其後麟洛分駐所接獲葉婦的鄰居報案，表示長時間未見葉婦出門，加上其子女與鄰居鮮有往來，擔心老婦遭遇不測。警方因而聯絡居於外地的小兒子回家，雙方來到葉婦住處，開門後才驚見葉婦已離世，遺體化成乾屍在躺椅上。

警方將以違反社會秩序維護法罪名控告葉婦女兒，針對她「無正當理由，停屍不殮」，可被處以6000元台幣以下罰金。

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責任編輯：王明芳

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