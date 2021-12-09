【人間慘劇】不堪77歲失智母親長期被家暴　兒子肢解84歲老父棄屍水溝被捕

▲ 台灣發生一宗無頭浮屍命案，背後是倫理慘劇。

台灣發生一宗無頭浮屍命案，有民眾在周三（8日）於新北市永和區一處排水溝發現一具無頭男性遺體。警員接報展開調查，發現男死者是一名84歲男子，而疑犯是死者54歲的兒子。疑犯被捕後，初步承認殺害死者，而原因是不滿父親長期向77歲失智母親家暴，才懷恨殺害父親並肢解棄屍。

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綜合台灣媒體報道，台灣新北市警方在8日上午接獲民眾報案，指在永和區保平路一帶的排水溝發現一具無頭浮屍，隨即封鎖現場並打撈遺體上岸。被打撈上岸的遺體被證實為一名男性，頭部及四肢都殘缺，僅剩下軀幹，被列為凶殺命案。

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經警方調查鎖定了男死者身份為一名84歲男子，並發現男死者的54歲兒子極具嫌疑，於是在8日晚間上門拘捕疑犯，並帶走其母親協助調查。疑犯落口供時表示，因不滿父親長期向失智的77歲母親家暴及言語羞辱，於是在11月28日趁父親熟睡時行凶。

他先用枕頭悶死熟睡中的父親，再將遺體拖到頂樓加蓋的雜物間，用收納箱裝著遺體。一直到12月6日遺體發臭，他再用鋸刀及美工刀肢解遺體，並在7日凌晨用行李箱將遺體運到排水溝處，傾倒入水溝中棄屍。疑犯及其母親在警局一度情緒激動，他甚至表示：

不知道媽媽怎麼熬過這晚。

警方初步調查發現，疑犯與父母同住，其他家人則另居別處。疑犯的女兒在9日凌晨亦有到場了解案情。目前疑犯將依涉嫌殺人而被進一步調查。

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責任編輯：羅嘉欣