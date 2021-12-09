【電器安全】港爸淘寶風筒幫囡囡吹頭　長髮被吸入抽風位險扯斷頭髮

▲ 一名港爸從淘寶購買風筒，為女兒吹頭時險釀意外。

市民應選購符合香港安全規格的電器，以免發生危險。一名港爸在網上分享從淘寶購買了風筒，為女兒吹頭時長髮被吸入抽風位，直言「差啲扯斷晒啲頭髮」，相當危險，呼籲其他網民小心。大部分網民指不應淘寶電器。

▲ 港爸從淘寶購入的風筒。（「淘寶開心share」FB圖片）

淘寶風筒險釀意外

該名港爸最近在Facebook群組「淘寶開心share」發文並上載一張相片，表示日前替女兒用圖中風筒吹頭時，其頭髮不慎被吸入後面網狀的抽風位置，

用呢隻風筒，長頭髮真係要小心，因為吹嗰陣後面抽風位好易吸啲頭髮入去，噚晚幫個女吹頭，差啲扯斷哂啲頭髮。

港爸表示，由於有朋友正用同款風筒，認為「幾好風力」，故購入一個作後備之用，讓家人洗澡後不用爭相使用風筒。而事件發生後，港爸稱已將淘寶風筒丟掉。TOPick從淘寶網搜尋類似的風筒，發現大部分只是數十元人民幣，而最便宜的只需12元人民幣，即港幣約15元。

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網民：電器唔敢淘

帖文一出大量網民留言表示十分危險，認為香港也有價格相宜的風筒選擇，不應貪方便從淘寶購買電器，「風筒我會香港買！$300有找！」、「唔好再用，頭髮連頭皮扯埋出來，以後嗰個位會無頭髮」、「後面啲網太疏，不合格的設計，有相當危險性」。

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另外有網民認為，吹頭時頭髮被捲入風筒後面抽風位置屬正常情況，只要小心使用就可避免。但有人重提過往曾發生淘寶電器釀成的意外，勸喻其他網民要小心，「電器唔敢淘，之前有谷友風筒噴火」、「淘寶買電器產品，合格安全就好似大海撈針」。

選購及使用電器安全須知

根據機電工程署的資料，市民應選購符合香港法定安全規格的電器在港使用。從外地購買後帶回港的電器未必適合在本港的電力供應規格（例如額定電壓和頻率）以及環境（例如溫度和濕度等）下使用。

不要購買或使用兩腳插頭的電器，除非該電器裝有符合安全標準 BS4573 或 EN50075 的兩圓腳插頭及設計從浴室內的鬚刨供電裝置取電（例如電鬚刨、電動牙刷和脫毛器等）。

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責任編輯：王明芳