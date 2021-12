【全民造星IV】方方+馬欣領軍唱歌不敵A組　東東出局自覺不適合做女團

ViuTV節目《全民造星IV》進入30強比賽,導師許廷鏗、梁祖堯選出各自組別的5人淘汰名單,在5輪比賽當中,落敗的組別會按名單先後順序淘汰一人。昨晚(8日)播出一集是由B組方方(方芷欣)、馬欣(馬彩欣)、東東(郭東彩)任主角的演唱,對決A組的7位舞功強勁的成員,最終B組落敗,東東被淘汰!

A組成女團陣勢?

A組的子涓(夏子涓)、芯駖(李芯駖)、超酸(陳昭煊)、Win Win(楊安妮)、So Ching(蘇芷晴)、Marf(邱彥筒)、CK(黃斯琪)帶來的自選項目是《T7─Look at how you look at me》,眾人跳唱、Rap,充滿氣勢而且舞步一致,導師許廷鏗也看得手舞足蹈。

5位評判都激讚她們的表現,馮允謙說:「一出嚟有團火,子涓亦唱得好穩定。」欣宜大嗌好正,也讚賞Marf與Win Win的演出。黃修平說:「基本上睇唔到任何瑕疵,視覺效果好好,賽車手造型好得。」

網民在ViuTV的YouTube留言:「搞唔掂 又一個可以狂loop既表演」、「CK兩次展現出黎嘅編曲能力亦十分出色」、「SoChing 真係跳而優則唱,一開聲真係有驚喜,穩陣得嚟好Sharp」、「Marf喺唔舒服情況下都喺台上表現如常」。

方方馬欣獲好評

「重讀生」方方在今屆《造星》比賽中,一直被網民指欠缺實力與觀眾緣,質疑導師阿祖「保送」她的決定。昨晚的一集,B組10位成員:Alice(許寶恆)、Gao(沈貞巧)、Ivy So(蘇雅琳)、Karen(余嘉熙) 、WINKA(陳泳伽)、方方(方芷欣)、馬欣(馬彩欣)、東東(郭東彩)、暐翹(林暐翹)、榛綦(何榛綦)出戰,演唱鄭秀文的《浮雕》。

B組的演出依然充滿戲劇元素、舞台效果,她們一邊唱也有不同的肢體動作與強烈的眼神,方方、東東、馬欣都分別評判點名力讚。

評判之一的導演黃修平說:「我冇得唔撐,個表演令我好感動,我冇諗過喺呢個流行圈子裏,可以將生活上如此真實感受放進表演。」同時並點名讚東東、方方的表現。

另一位評判欣宜也對表演給予高評價:「剛才一見到東東後,我有被攝到,同時好鍾意馬欣,你嘅肢體動作有美感,而最吸引我係方方,唱得好穩陣,喺呢個表演有倔強感覺。」

至於余迪偉指出B組於唱歌上的弱點:「唱得實在唔夠好,聽唔到唱乜,如果成件事咁好,大家備受感動,而3位主角唱歌影響到整體表現,我就覺得大打折扣。」

東東出局

A組以4比1勝出,B組的東東被淘汰,她含淚發表感言:「其實我本身都唔係好鍾意唱歌跳舞,不過呢個節目好好玩,我覺得唔似參加緊比賽,識到一班好好嘅朋友同好好嘅導師,冇諗過會行到嚟呢個地步,好多謝大家,好多謝所有B組、A組一齊努力嘅人,好開心,好多謝,我真係學到好多嘢!」

她現時是美甲師,也是鼓佬KB公司旗下的模特兒,應該也有不錯的發展機會,而是次比賽正是老闆幫她報名參賽。

東東也坦言自覺不適合做女團,而且也沒有熱情繼續唱歌跳舞,希望把晉級席位留予真正想成為女團的人。

花姐回應網民批評

其實自節目的淘汰名單一直備受網民討論,有人認為「Foul錯人」,又有人認為阿祖是要組劇團、不懂發揮參賽者長處,亦有網民開始批評參賽者的外型、能力。

除阿祖於社交平台上載長文回應,監製花姐昨日(12月8日)在個人 IG發布限時動態稱:「因為咩事要攻擊佢哋?勇敢為自己夢想努力嘅年青人,全力栽培年青人嘅導師。呢個世界本來充滿正能量,會越嚟越好,點解你哋唔慶幸世界仲有佢哋嘅存在,反而要踐踏佢哋嘅努力?」