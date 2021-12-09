【全民造星IV】方方+馬欣領軍唱歌不敵A組　東東出局自覺不適合做女團

ViuTV節目《全民造星IV》進入30強比賽，導師許廷鏗、梁祖堯選出各自組別的5人淘汰名單，在5輪比賽當中，落敗的組別會按名單先後順序淘汰一人。昨晚（8日）播出一集是由B組方方（方芷欣）、馬欣（馬彩欣）、東東（郭東彩）任主角的演唱，對決A組的7位舞功強勁的成員，最終B組落敗，東東被淘汰！

A組成女團陣勢？

A組的子涓（夏子涓）、芯駖（李芯駖）、超酸（陳昭煊）、Win Win（楊安妮）、So Ching（蘇芷晴）、Marf（邱彥筒）、CK（黃斯琪）帶來的自選項目是《T7─Look at how you look at me》，眾人跳唱、Rap，充滿氣勢而且舞步一致，導師許廷鏗也看得手舞足蹈。

5位評判都激讚她們的表現，馮允謙說：「一出嚟有團火，子涓亦唱得好穩定。」欣宜大嗌好正，也讚賞Marf與Win Win的演出。黃修平說：「基本上睇唔到任何瑕疵，視覺效果好好，賽車手造型好得。」

網民在ViuTV的YouTube留言：「搞唔掂 又一個可以狂loop既表演」、「CK兩次展現出黎嘅編曲能力亦十分出色」、「SoChing 真係跳而優則唱，一開聲真係有驚喜，穩陣得嚟好Sharp」、「Marf喺唔舒服情況下都喺台上表現如常」。

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方方馬欣獲好評

「重讀生」方方在今屆《造星》比賽中，一直被網民指欠缺實力與觀眾緣，質疑導師阿祖「保送」她的決定。昨晚的一集，B組10位成員：Alice（許寶恆）、Gao（沈貞巧）、Ivy So（蘇雅琳）、Karen（余嘉熙） 、WINKA（陳泳伽）、方方（方芷欣）、馬欣（馬彩欣）、東東（郭東彩）、暐翹（林暐翹）、榛綦（何榛綦）出戰，演唱鄭秀文的《浮雕》。

B組的演出依然充滿戲劇元素、舞台效果，她們一邊唱也有不同的肢體動作與強烈的眼神，方方、東東、馬欣都分別評判點名力讚。

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評判之一的導演黃修平說：「我冇得唔撐，個表演令我好感動，我冇諗過喺呢個流行圈子裏，可以將生活上如此真實感受放進表演。」同時並點名讚東東、方方的表現。

另一位評判欣宜也對表演給予高評價：「剛才一見到東東後，我有被攝到，同時好鍾意馬欣，你嘅肢體動作有美感，而最吸引我係方方，唱得好穩陣，喺呢個表演有倔強感覺。」

至於余迪偉指出B組於唱歌上的弱點：「唱得實在唔夠好，聽唔到唱乜，如果成件事咁好，大家備受感動，而3位主角唱歌影響到整體表現，我就覺得大打折扣。」

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東東出局

A組以4比1勝出，B組的東東被淘汰，她含淚發表感言：「其實我本身都唔係好鍾意唱歌跳舞，不過呢個節目好好玩，我覺得唔似參加緊比賽，識到一班好好嘅朋友同好好嘅導師，冇諗過會行到嚟呢個地步，好多謝大家，好多謝所有B組、A組一齊努力嘅人，好開心，好多謝，我真係學到好多嘢！」

她現時是美甲師，也是鼓佬KB公司旗下的模特兒，應該也有不錯的發展機會，而是次比賽正是老闆幫她報名參賽。

東東也坦言自覺不適合做女團，而且也沒有熱情繼續唱歌跳舞，希望把晉級席位留予真正想成為女團的人。

▲ （影片截圖）

花姐回應網民批評

其實自節目的淘汰名單一直備受網民討論，有人認為「Foul錯人」，又有人認為阿祖是要組劇團、不懂發揮參賽者長處，亦有網民開始批評參賽者的外型、能力。

除阿祖於社交平台上載長文回應，監製花姐昨日（12月8日）在個人 IG發布限時動態稱：「因為咩事要攻擊佢哋？勇敢為自己夢想努力嘅年青人，全力栽培年青人嘅導師。呢個世界本來充滿正能量，會越嚟越好，點解你哋唔慶幸世界仲有佢哋嘅存在，反而要踐踏佢哋嘅努力？」