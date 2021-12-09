【育兒心得】媽媽帶歲半豆丁返playgroup感壓力 EstherChu： playgroup不應該是學校

▲ Playgroup不應是學校，因為玩是不需學的。

認識了一班新手媽媽朋友，她們的孩子大部份都未過兩歲，很多已經參加坊間的playgroup了。對我來說，這個年齡是不需要參加什麼節目，只要有地方跑吓爬吓已經很高興了，反而媽媽們需要一些和她們子女年紀相若，可以一起鼓勵成長的家庭朋友。

對我來說，同這班小子玩確實非常輕鬆的，因為玩什麼也無所謂，他們有東西就會觸摸、有聲音就會注視、有節奏就會舞動，他們不需要跟隨唱遊的節奏和動作，父母亦不要強求他們做到甚麼，孩子快樂就好了。

這個年齡就是要自由自在玩，不要那麼多規矩！最近，和這班媽媽分享我對玩的睇法，又和她們的豆丁一齊玩。玩完，這位媽媽釋懷地告訴我：

好彩你話呢個年齡唔使樣樣跟住做，咁樣玩佢真係開心咗好多。我同個女響出邊返playgroup好有壓力，其實都係諗住玩啫，點知猛咁問我個女做唔做到呢樣、做唔做到嗰樣，跟住又話呢個年齡應該要識呢樣個喎，妳要返屋企同佢多啲練習！ 我望吓隔離嗰個人哋嘅細路，佢又做到喎，咁又開始諗係咪自己個細路冇咁叻呢？係咪有問題呢？真係冇諗過，去playgroup都會有呢個壓力！

未夠歲半的人仔，根本就不需要這樣的壓力，亦不需要感到失敗，他們的父母更加不應接受這種不必要的失敗感。

太多人都不敢創新、不敢嘗試、因為太早被人質疑或斷定他們是落後或失敗。大家都過早在人生這個大playgroup接受不合理的標籤和批判，而形成莫須有的壓力。

童年應該是充滿玩的時光。所以Playgroup不應是學校，因為玩是不需學的。而幼稚園Kindergarten原文來自德國，Kinder是孩子，garten是花園，19世紀開設的第一所Kindergarten是擺滿了玩物的兒童樂園，幼稚園應該是給小朋友暢快玩樂的地方！

當playgroup、幼稚園、興趣班再也不是玩，全都變了要求，做到什麼？做不到什麼？第幾名？有幾多分？考幾多級？小朋友和父母的壓力便悄悄出現，甚至侵蝕大家的情緒，玩便變得很奢侈了！

很多父母的矛盾和痛苦，就是恐懼。他們很想孩子可以玩，但怕如果不花多時間學嘢，便會報不到好學校。所以，唯有少數「煮到嚟先食」 、「殺到嚟先算」 、「唔玩呢個教育制度遊戲」、「唔怕冇路行」的烈士，才敢輕輕鬆鬆地讓子女玩過快樂無壓童年。

沒有玩，便沒有樂趣；沒有樂趣，便沒有想像；沒有想像，便沒有創意了！創意是產業，是今天科技還未能完全替代的。扼殺了，便錯過孩子一個許多可能且獨特精彩的旅程了。

然而，父母讓小朋友玩都需要無比勇敢，這絕對是城市的悲歌！

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文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。