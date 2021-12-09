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【安心出行】食肆負責人擔心誤墮法網　當局指已要求顧客登記資料即免責

社會 11:28 2021/12/09

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市民使用安心出行。 （梁偉榮攝）

由今日（9日）起，市民進入餐飲業務處所和表列處所必須使用「安心出行」，3類指定人士可獲豁免（詳情即看【下一頁】）；B類食肆堂食同日起延長1小時，至晚上10時59分。有食肆負責人擔心，難以判斷15歲或以上中學生的年紀，從而要求他們使用「安心出行」；當局指食肆負責人已採取一切合理步驟，包括要求顧客進入處所前用「安心出行」或填妥資料，便可免責。

今日起由A類食肆轉為B類的石硤尾食肆膳心小館，負責人林先生表示，有顧客因不想使用「安心出行」而不光顧，亦有長者不懂寫字，將長者卡交給職員代為「填紙仔」，但部分長者與職員因語言不通，難以為他們「填紙仔」。

他補充，難以要求15歲或以上中學生登記資料，因難以判斷他們的年紀，擔心誤墮法網，「穿著校服者可獲豁免較容易處理，因為小朋友未必透露年齡或說真話，到時（沒有登記）又罰我。

林先生續指，當局更新了登記表格內容，需要食客聲明自己屬於豁免使用「安心出行」類別，警告字眼，惟他指出很多食肆，甚至食環署主任都不知道有關新安排，

食環署沒有通知，我們只是在準備表格期間，在其網頁上很隱蔽的地方才發現。很多年長的餐廳負責人不上網都不知道有此更新，甚至食環署的分區「幫辦」都不知道。

食環署副署長黃淑嫻商台節目表示，新登記表格本月12月6日已上載網站，並已發信通知食肆負責人，當局在新措施初期會著重宣傳教育和勸喻，並製作常見問題，讓業界與市民盡早適應；而選擇「填紙仔」的中學生須確保填寫資料真確無誤，餐廳經提醒後，即使出現資料出錯而遭檢控，亦可以作出合理辨護。

對於有食肆憂慮如果未能發現有顧客使用假冒「安心出行」，因而或需負責，黃淑嫻說，如果食肆負責人已採取一切合理步驟，包括要求顧客進入處所前用「安心出行」或填妥資料，便可免責，執法人員亦會按實際情況處理。

而根據資料，15至64歲年齡層有9成多人都有智能電話，黃淑嫻相信新措施實施時困難不會太大。

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記者：陳麗娜

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