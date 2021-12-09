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【聖誕2021】新都會廣場勞蘇主題專區3大打卡位　期間限定日本直送勞蘇精品

休閒消費 12:53 2021/12/09

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

新都會廣場 「聖誕草莓熊世界」 加推期間限定店，滿足一眾紛絲。（商場提供）

今個聖誕，勞蘇迷可以在葵芳新都會廣場盡情打卡兼購物！商場由即日起至2022年1月2日呈獻「Berry Christmas in LotsoLand」 聖誕草莓熊世界。

這次由迪士尼與彼思《反斗奇兵Toy Story》中的人氣角色勞蘇做主角，遊走6大主題打卡專區，包括3米高原大尺寸勞蘇裝置、3米高「動『莓』一刻互動專區」、9米長「毛茸茸長廊」及「勞蘇大屁屁」、5米高「勞蘇光影聖誕樹」、「夢幻甜美花海」及「霓虹剪影聖誕燈飾」。 

其中在中庭逾3米高的毛茸茸勞蘇大型裝置旁，配以紫紅閃爍的聖誕樹，佇立在LOTSOLAND的告示牌旁邊，最適合紛絲在聖誕節期間來個開心打卡照。

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商場L3中庭更開設期間限定店，推出合共逾600件獨家限定新貨及日本直送的勞蘇、《反斗奇兵》及迪士尼精品，讓粉絲多一個打卡點的同時，更可以帶至愛的角色愛精品回家。

期間限定店的後方更有打卡牆，牆身一邊展示勞蘇在紫紅草莓花叢中探頭萌爆的樣子，另一邊則印上「Tickle me Pink」字句，戴上聖誕花環的勞蘇正在揮手，充滿聖誕歡樂氣氛。

期間限定店

日期：即日至2022年1月2日
時間：11am至9pm
地點：L3中庭

記者：王嵐

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