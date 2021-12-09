【恐怖意外】玩旋轉木馬誤伸手入齒輪　7歲男童慘遭夾斷3指

▲ 台灣一名7歲男童玩旋轉木馬時慘遭夾斷3指。

台灣日前發生一宗斷指意外，一名7歲伊拉克籍男童玩旋轉木馬時，誤觸碰到外露齒輪，右手食指、中指及無名指慘遭設施夾斷。男童隨即送院急救，政府下令公司停止所有遊樂設施服務。

綜合台媒報導，事發於昨日（8日）下午4時許，男童與家人到新北市板橋麗寶百貨外玩旋轉木馬。他乘坐木馬時疑將右手舉起，不慎觸碰上方齒輪，食指、中指及無名指慘被夾斷，手指第一節骨頭碎裂。男童痛得大叫，在父母的陪同下送往亞東醫院急救。

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齒輪外露造成危險

據悉遊樂設施公司由11月初至明年2月底，租用百貨公司戶外空間，設置5組戶外收費的遊樂設施，其中一項為旋轉木馬。從照片可見，旋轉木馬上方齒輪外露，當木馬上下移動時，小孩有機會觸碰機件而釀成意外，令遊樂設施變成「斷指凶器」。

事件發生後，政府立即要求停止所有遊樂設施服務，直至調查完畢、檢討安全規定後，才能申請復業。公司若沒得到同意就私下復業，政府將依法罰款。新北市公安小組將檢查其餘4組遊樂設施，確保安全。

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責任編輯：王明芳