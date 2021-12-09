【追女神食譜】可愛女神羅毓儀暗藏搖滾魂　Yuki自揭拍拖底線

▲ 羅毓儀任《不能只有我看到的便利店追女神食譜》嘉賓。

TVB J2台的《不能只有我看到的便利店追女神食譜》在今晚（12月9日）播的新一集內，嘉賓為鍾愛Cosplay的「可愛女神」羅毓儀（Yuki），負責「追求」女神的主持是林正峰，曾展望（GM）則負責「後勤」及廚房工作。

外表可愛又甜美的Yuki，私下性格相當豪爽兼主動，每當美食送到眼前，Yuki均會張嘴示意阿峰「餵食」，令平時厚慣臉皮的阿峰亦嚇了一跳。

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▲ Yuki主動張嘴示意阿峰餵她吃東西。

Yuki坦言：「我雖然好似好可愛，但內心其實係有搖滾之魂！」她又指，由於本身興趣多多，故此不算容易滿足的女友：「我唔係行街睇戲食飯就可以滿足嗰啲。」

不過Yuki指，對另一半外在條件沒有要求，最緊要對她好和不能太「細路仔」，並謂絕不能接受另一半拍親熱戲，揚言：「冇眼睇！」

搞笑的是，雖然Yuki與阿峰全程言談甚歡，對阿峰安排的美食亦相當滿意，但當評分時，Yuki卻狠心地給阿峰「負10分」，又指阿峰在飯局期間「大暴走」，令阿峰跌入谷底。

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這集便利店美食主題為「泰式」，頭盤、主菜及甜品分別是泰式魚餅、冬蔭功海鮮金銀米粉及泰式椰汁西米角。

當中以金銀米粉最得Yuki歡心，除一般湯米粉，便利廚房大廚黃亞保（保哥）專誠加了炸米粉，且烹調過程相當治癒。