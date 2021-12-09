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【天氣預測】周末日間普遍氣溫升至25度　下周一早上有地區再跌至12度

社會 12:23 2021/12/09

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

本港地區下午及今晚天氣預測 天晴，下午乾燥。（資料圖片）

天文台今日（9日）表示，本港繼續受乾燥東北季候風影響，沿岸地區整體雲量相當少，今日陽光充沛。預計未來數天繼續受東北季候風影響，下周初有一股東北季候風補充抵港，屆時天氣清涼。展望未來天氣天色不錯，下周一轉涼。

未來9天天氣預報。（天文台截圖）

天文台預測今日本港地區天晴，下午乾燥，吹和緩東至東北風。展望未來數日大致天晴及乾燥，星期日日間溫暖，下星期一天氣轉涼。預料一股東北季候風補充會在下週初為華南沿岸地區帶來清涼的天氣。隨著季候風在下週中期逐漸緩和，廣東氣溫稍為回升。

根據天文台9天天氣預報，周末大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎19至24度。而周一大致天晴，早上清涼，日間乾燥，氣溫介乎16至21度，當日早上7時有地區見12度。

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記者：余思嵐

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