【十月初五的月光】胡鴻鈞遭狠摑爆喊具感染力強　楊玉梅演狠母獲讚搶鏡

▲ 胡鴻鈞演繹這幕認生母戲份，十分催淚。

由何依婷、胡鴻鈞、羅天宇和米雪等主演的新版《十月初五的月光》正在熱播，網民對角色表現議論紛紛，當中胡鴻鈞所演的「初哥哥」遭批評顏值和演技不及舊版的張智霖。

不過，昨晚（22月8日）播出的《十月初五的月光》，可說為胡鴻鈞「平反」，劇情講述文初（胡鴻鈞飾）重遇親生母親文貴芳（楊玉梅飾），當中文初遭狠母奚落兼掌摑，網友大讚胡鴻鈞演出夠晒感染力，演技有所進步，至於飾演狠母的楊玉梅被網民大駡賤格。

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▲ 胡鴻鈞演繹這幕爆喊戲，被讚感染力強 。（電視截圖）

貴芳拒認回親生子

昨晚播出的第13集《十月初五的月光》劇情講述尋母多年的文初，終於重遇因事返港的生母文貴芳。

可是貴芳卻故意避開及扮作不認識文初。其後文初於金勝（郭子豪飾）幫忙下找到貴芳在港住址，Q姨（米雪飾）、君好（何依婷飾）及海景叔（石修飾）遂陪伴文初前往與生母相認。

文初以手勢叫完「媽媽」後，再展示當年貴芳留給他的哨子，豈料貴芳卻拋下狠話：「你以為攞住個爛鬼哨子，就可以認我做阿媽喇咩？」之後更說：「我還記得當年文初叫媽媽好好聽，你叫聲媽媽來聽下，你叫啦。」由於文初做不到，貴芳即邊掌摑文初邊逼他開聲，令文初帶淚離開。

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文初受盡母親傷害

雖然遭生母奚落，文初仍費盡心思製作「成長紀念冊」，並託Q姨交予貴芳。

看完紀念冊後滿臉感動的貴芳，竟願意再見文初。她起初對文初說：「我不值得你為我那麼辛苦，媽媽不會認番你，我現在食好住好，你當我無見過我啦。」

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文初捉著貴芳的手，竭盡所有力氣，終能開聲叫了「媽媽」，哭至雙眼通組的貴芳跟文初相擁之餘，並留下聯絡地址。

正當以為算是大團圓，文初其後卻得悉母親給予的是只假地址，貴芳根本不生兒子阻礙她改嫁有錢佬，令文初再次由天堂掉進地獄。

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胡鴻鈞演技獲肯定

這場「文初認生母」的戲份引來觀眾迥響，不少網民揚言爆喊並肉緊留言：「呢一幕睇到我心好痛，我喊到收唔到聲。我一枱都係紙巾」、「呢集真係喊到癡線，胡鴻鈞做得好好」、「媽媽打文初果一刻，我喊咗」、「文初叫媽媽一幕，究竟想感動幾多人」、「劇情好快，唔拖，今集超催淚」。

除劇情，網民亦讚胡鴻鈞有所進步，當中包括「文初胡鴻鈞真的演繹得好好」、「Hubert演技進步咗好多」、「胡鴻鈞唔靚仔，但佢個樣演戲好催淚」、「胡鴻鈞嘅戲愈演愈好，今晚喊死我，好感動，好悲慘，加埋隻歌，心都實晒」、「唔知可唔可以拎到男飛躍」、「當年石敢當已睇好佢」。

▲ 胡鴻鈞跟楊玉梅的演出獲觀眾讚賞。

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楊玉梅夠搶鏡

貴芳一角於原版由方伊琪飾演，今次新版交由楊玉梅負責，而她演得比舊版更狠毒，網民睇得肉緊兼大讚：「楊玉梅做得好好，夠賤格」、「楊玉梅真係演得好好！好到想打鑊佢」、「十分搶戲，好衰，感動完再無情，呢套戲好多資深演員做得好」、「楊玉梅角色有發揮」。

面對網民洗版式正評，楊玉梅亦於TVB官網留言感謝各界支持。

其實劇集播映初期，已有網民批評胡鴻鈞飾演的文初顏值未及張智霖，當中其「街坊Look」不但沒有ChiLam那分戇直，反而帶一點「招積」，今次這幕戲似乎為胡鴻鈞挽回不少分數。