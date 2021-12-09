【娛圈秘聞】黎耀祥曾購千五呎豪宅陷拮据　陶大宇大方分享人工助好友供樓

▲ 黎耀祥陶大宇相識20年。

陶大宇近日因翻唱《倒轉地球》憑「宇宙級」唱腔台風而爆紅，網民更加推上《叱咤》，而關於陶大宇昔日的新聞亦再度被熱炒。其中跟陶大宇相識多年的黎耀祥，過去在訪談中就提及好友大宇曾大方分享工作，幫自己解決供樓難關。

陶大宇與黎耀祥相識20年，都是TVB出身，友誼則源於2000合作亞視劇集《影城大亨》，之後亦屢有合作機會。陶大宇和黎耀祥曾在訪談節目《最佳拍檔》談兄弟情，二人更講起一件難忘友情歲月。

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陶大宇在節目稱，黎耀祥當年曾離巢TVB向外發展，他有日經過九龍塘廣播道，發現曾是無綫的舊址已變成豪宅，而TVB亦已搬到清水灣，祥仔一時感觸，未及考慮財務狀況便決定買下廣播道1500呎的物業。

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讚大宇有情有義

大宇爆料指黎耀祥曾對他說，因一時衝動買樓後，才發現自己每個月供樓好吃力，但也沒辦法，只好等出糧。

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黎耀祥就稱大宇十分夠兄弟，因知道自己每月供樓生活感拮据，便大方地分享工作：「他上去登台，叫我一齊去做，然後分錢給我，是把自己的酬勞分給我，這份心意我記得現在，真是有情有義。」

二人相識多年，亦曾一同受訪，指彼此經歷很多，他們拍《影視大亨》時，祥仔又會為大宇買襪如陶大宇買跑車，祥仔又會叫他駕回TVB試坐，亦試過一齊炒股票而蝕錢，互相見證大家成長。