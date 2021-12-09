  • 22°C
香港時間 : 20211209日 (週四) 15:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈秘聞】黎耀祥曾購千五呎豪宅陷拮据　陶大宇大方分享人工助好友供樓

娛樂 13:47 2021/12/09

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

黎耀祥陶大宇相識20年。

陶大宇近日因翻唱《倒轉地球》憑「宇宙級」唱腔台風而爆紅，網民更加推上《叱咤》，而關於陶大宇昔日的新聞亦再度被熱炒。其中跟陶大宇相識多年的黎耀祥，過去在訪談中就提及好友大宇曾大方分享工作，幫自己解決供樓難關。

陶大宇與黎耀祥相識20年，都是TVB出身，友誼則源於2000合作亞視劇集《影城大亨》，之後亦屢有合作機會。陶大宇和黎耀祥曾在訪談節目《最佳拍檔》談兄弟情，二人更講起一件難忘友情歲月。

最新影片推介：《全民造星IV》大熱專訪

陶大宇在節目稱，黎耀祥當年曾離巢TVB向外發展，他有日經過九龍塘廣播道，發現曾是無綫的舊址已變成豪宅，而TVB亦已搬到清水灣，祥仔一時感觸，未及考慮財務狀況便決定買下廣播道1500呎的物業。

【明星扮靚】米雪凍齡現身跟陶大宇同慶生　66歲美魔女靠3個要訣養生

讚大宇有情有義

大宇爆料指黎耀祥曾對他說，因一時衝動買樓後，才發現自己每個月供樓好吃力，但也沒辦法，只好等出糧。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

黎耀祥就稱大宇十分夠兄弟，因知道自己每月供樓生活感拮据，便大方地分享工作：「他上去登台，叫我一齊去做，然後分錢給我，是把自己的酬勞分給我，這份心意我記得現在，真是有情有義。」

二人相識多年，亦曾一同受訪，指彼此經歷很多，他們拍《影視大亨》時，祥仔又會為大宇買襪如陶大宇買跑車，祥仔又會叫他駕回TVB試坐，亦試過一齊炒股票而蝕錢，互相見證大家成長。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【倒轉地球】陶大宇商演身價飆升百萬　感恩多謝網民力撐：要珍惜和享受
10:56 2021/12/07
【倒轉地球】陶大宇商演身價飆升百萬　感恩多謝網民力撐：要珍惜和享受
【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】
13:21 2021/11/21
【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】
【倒轉地球】陶大宇憑獨特唱功人氣急升　由「師奶殺手」成「網民殺手」舊跳舞片翻Hit
12:17 2021/12/01
【倒轉地球】陶大宇憑獨特唱功人氣急升　由「師奶殺手」成「網民殺手」舊跳舞片翻Hit

你可能感興趣

【倒轉地球】陶大宇商演身價飆升百萬　感恩多謝網民力撐：要珍惜和享受
10:56 2021/12/07
【倒轉地球】陶大宇商演身價飆升百萬　感恩多謝網民力撐：要珍惜和享受
【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】
13:21 2021/11/21
【拳王】視帝黎耀祥地獄式減肥操肌　56歲祥仔兩個月塑造鋼條身型【內附詳情】
【倒轉地球】陶大宇憑獨特唱功人氣急升　由「師奶殺手」成「網民殺手」舊跳舞片翻Hit
12:17 2021/12/01
【倒轉地球】陶大宇憑獨特唱功人氣急升　由「師奶殺手」成「網民殺手」舊跳舞片翻Hit
陶大宇 黎耀祥 娛樂人物職業 演員 拳王 豪宅 電視劇 TVB

最高瀏覽

【花樣年華】劉嘉玲上海搞大型慶生派對　梁朝偉被賓客生擒楊千嬅到賀
18:22 2021/12/08
【花樣年華】劉嘉玲上海搞大型慶生派對　梁朝偉被賓客生擒楊千嬅到賀
【梅艷芳】梅媽回應梅愛芳姊妹非親生傳聞　內孫外孫孝順感欣慰
17:04 2021/12/08
【梅艷芳】梅媽回應梅愛芳姊妹非親生傳聞　內孫外孫孝順感欣慰
【加入政府】《東張》黃穎君加入政府做媒體主任月薪逾6萬 為家人還債入行曾日做5份工
12:55 2021/12/08
【加入政府】《東張》黃穎君加入政府做媒體主任月薪逾6萬 為家人還債入行曾日做5份工