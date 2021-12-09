【住屋問題】陳帆稱難訂告別劏房時間表　料約2萬過渡性房屋將應市可紓緩問題

▲ 陳帆稱難訂告別劏房時間表，料約2萬過渡性房屋將應市可紓緩問題。（資料圖片）

新一份《長遠房屋策略》周年進度報告顯示，全港居於環境欠佳單位住戶達到12.7萬戶，較去年的12.2萬個增5,100戶，創今屆政府的新高。運輸及房屋局局長陳帆承認數字有增加，強調政府已採取多個措施，紓緩市民住屋困難，包括興建過渡性房屋等，但現階段難以訂下「告別劏房」時間表。

陳帆今日（9日）在電台節目中稱，承認相關住戶數字有增加，未來2至3年本港再多過渡性房屋1.5萬至2萬單位應市，在此基礎下，相信居於環境欠佳單位住戶數量會逐步下降，但建造房屋需時，但難以為「告別劏房」訂下時間表。

陳帆續稱，市民租住劏房有很多原因，有家庭因為收入不足而被迫住劏房，但亦有市民因為想住近工作地點而住劏房，故不能一一處理。他強調，昨日公布的只是十年長冊的年度進度報告，不代表整個房屋政策的宣示，明白社會基層家庭居住的困境，對他們生活的挑戰深切理解及明白。

對於公屋平均輪候時間是否突破6年，陳帆承認，公屋輪候時間存在挑戰，故當局會加快建屋和編配工作，相信配合組裝合成建築法等快捷建屋方法，可為4至5年的建屋時間減少數月，強調當局會發掘其他省時建屋方法。

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記者：陳麗娜