【IB課程】培養獨立思維IB課程不能靠死背　IB英語考官拆解考試備戰策略

▲ 擁有10年擔任IBDP國際文憑試英語A（母語程度）考官的顧婷芝表示，IB課程的精萃，在於它不僅教授知識，更重要的是培養學生的主動學習能力。

IB課程近年廣受家長歡迎，因有不少家長認為IB課程較DSE輕鬆，甚至較易獲大學取錄。然而，擁有10年擔任IBDP國際文憑試英語A（母語程度）考官的顧婷芝表示，IB其實要求更高。因其課程的精萃，在於它不僅教授知識，更重要的是培養學生的主動學習能力，有獨立思維。

顧婷芝（Jamie）教授IB課程的這些年來，有十多位學生成為IBDP全球統考的43-45分狀元、榜眼和探花。她笑言，這些學生本身底子好，只需從旁引導一下便成。

「本地高中學生考IB的難處，因是兩年制的課程，要求學生修讀6科，還要參與共150小時的創意、活動、服務（Creativity、Action、Service）。校內評核又佔兩至三成分數，一刻都不能放鬆。」她直言，家庭有能力的話，讓孩子自小在全IB的學習環境下當然好，但若是只在高中後的兩年開始，也不是不可能的，只要能改變心態配合，主動學習便成。

▲ 現時 Jamie 的 IB 課都以網上教學形式進行，就算不是疫情，許多學生都喜歡這樣上課，習以為常。(被訪者提供)

不能靠死背書

Jamie也是在香港傳統填鴨式教育下長大，母親更是「虎媽」一名。「媽媽是做護士的，順理成章地認為念理科的出路會較好，沒有理會我的才能和喜好是文學與歷史。當年也惟有聽從母親修讀理科，故此A Level除了兩科語文取得好成績外，所有理科科目都全軍覆沒，升不到大學。」

其後Jamie母親不再強硬，讓她轉讀文科。她用了9個月時間重新修讀A-Level，成功考進香港大學文學院，主修比較文學，之後更取得一級榮譽畢業，拿獎學金完成哲學碩士。「所以說，讀書是真的不能迫的，要揀啱自己所愛的才最重要。」

她後來分別在大學及國際學校教書，接觸到IB課程，有別於本港學習模式，IB講求多方面思考及活動，主張訓練學生思維、創意。讓學生可以自由討論及發表意見，這些正是大學的要求。「我愛上這種主動學習的模式。回想自己的讀書歲月，能過到中五會考那關都是靠死背，化學科更是用背的方法記下整本教科書，但這方法去到A-Level便失靈。」

▲ Jamie認為，讀書是真的不能迫的，要揀啱自己所愛的才最重要。（被訪者提供）

因想了解更多IB課程的內容，她到IB補習社當導師，也考取了IB英語考官的資格，成為全港唯一操兩文三語的華人考官。她解釋，IB課程是一個由3歲到18歲的整全教育體系，從小培養孩子擁有IB Learner Profile內的10種能力，包括開明的思想、富冒險精神等，旨在啟發學生熱愛學習和勇於發問。「我感到最有意思的是IB也很著重培養學生的個人思維，鼓勵他們從不同角度思考人生價值，啟發孩子用不同方法發揮自己的天賦。」

她續說，在課程內，每位學生都要在6大學術範疇內修讀兩項語文、數學、一項自然科學、一項社會科學和一門藝術。到了高中階段，課程還要求學生必須修讀哲理科目知識論，讓他們反思追求知識過程的盲點和如何將知識在現實生活中應用，確保沒有「死讀書、讀死書」情況出現。

有別傳統學習模式

本身強項是語文的她，認同課程的語文科包含文學這項。「我不明白讀語文怎能不用念文學？詩詞歌賦戲劇等皆能展現人性之美，培育人文的修養，又可真實地反映和揭示社會生活的事實與現狀。」

因著IB強調的是跨學術研究與實踐，從3歲開始便要求學生學習世界文學和哲學，到高中的語文科考試，更是不同文本的修辭手法評論和文學賞析，是全球唯一一個課程，要求所有學生從小浸淫在文學的氛圍裡，並在成長過程中培養他們對不同民族的同理心。她不諱言，教授了課程近10年，尤其喜愛的就是課程對人文情操的重視和培養。

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正是如此，令她決定創業，發展自己的IB輔導班。「起初是有些困難，因為有許多家長問我課程已經沒有教科書可讀，那如何補習呢？」她會不厭其煩地解釋IB強調的是跨學術研究與實踐，學習模式和傳統的認知學習不同，需要學生透過學習過的知識及經思考後的理解來繼續推動學習。

例如公開試上的英文科，其課程設計是想學生明白文學的真義「the nature of literature」，即是文學在個人成長中的重要性，以致怎樣推動社會改革，人類精神層面上的提升所扮演的角色等方面，要作分析，有自己的見解。「如果學生能在分析題目時理解到IB出題目的用心，明白到syllabus背後的原理，而在答案裡展現到這方面的應用和理解，那分數就能大大提高。」

她強調，考IB沒有戰略必勝秘笈，學生需懂得善用時間、多閱讀、多關心國際時事。

▲ Jamie 說操練 past papers 的目的是爲了熟習 IB 的出題意向。(被訪者提供)

Jamie又提到past papers的操練也不可少。「我讀A-Level的年代，是要操練過去10年的試卷，而我現在仍然這樣訓練我的學生。操練past papers目的是熟習IB的出題意向、審題分析以至論文結構的寫作練習，才能在考試限定時間內有效率地完成所有題目。再來是了解評卷準則也很重要，很多考生只顧主觀地寫寫寫，認為寫得多便會高分，但如果寫的內容並非此paper marking rubric裡重點評測的知識點和技能，那寫得多也沒有用。」

她以IBDP的英文科為例，公開考試是想測試考生分析unseen texts的能力，即是作者在某個社會文化的時空裡，用了甚麼修辭手法來達到那種效果和目的，如果考生只顧寫summary和explanations，分數一定不會高。

記者：郭秀芳