【偷食疑雲】新郎婚禮背妻與女賓客秘密牽手斷正　網民質疑「小三」︰是外母級長輩

▲ 台灣一名男網民在一個婚禮上，目擊到新郎在新娘背後跟一名女賓客牽手，引起網絡熱話。

在婚禮上，新郎與新娘都忙於與一眾賓客合照，留下美好回憶。台灣一名男網民日前卻「看到了一些不該看」的情景，他目擊到新郎竟在新娘背後跟一名女賓客牽手，惹起偷食疑雲。後來該名網民再現身解畫，公開了事件的真相。

綜合台灣傳媒報道，該名男網民在facebook群組「爆廢公社公開版」上載一張照片，可見一對新人正與一名身穿黑色波點裙的女賓客合照，但新郎的手竟偷偷在新娘後方，與女賓客拖著。男網民在帖文中表示不知如何是好。

剛從廁所出來，好像看到了什麼不該看的，我現在是不是應該要去把新娘牽走？

▲ 新郎的手竟偷偷在新娘後方，與女賓客拖著。（「爆廢公社公開版」fb圖片）

帖文旋即吸引逾萬個讚好及逾千人留言，很多網民紛紛替新娘感到不值，留言稱是「閨密的逆襲」、「新娘頭上怎麼綠綠的」、「伴娘永遠都是最正的」、「在背後牽著手，這個案情並不單純」。

網民懷疑是新郎或新娘媽媽

有不少網民又認為，「小三」身穿黑色波點裙打扮老氣，「看背影應該有點年紀」，懷疑是新郎或新娘的媽媽，或是「岳母級長輩」，笑言「新郎胃口有點大，大小通吃啊」。

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男網民此時再發文澄清，如果這名女賓客被說成是外母會「哭死了」，更形容她是一名「大正妹」。男網民終於為這張照片解畫，原來只是一場惡搞，該名女賓客其實是新娘的朋友。

照片是跟新郎新娘討論特意拍出來博君一笑的，點點裝女生不是媽媽岳母長輩之類的。

▲ 女賓客的正面樣曝光，可見外表清秀不老氣。（「爆廢公社公開版」fb圖片）

而身穿黑色波點裙的女賓客正面樣亦曝光，留著中長髮的她長得清秀、五官端好，看來頗年輕絕不老氣。對於被指是新郎的媽媽，她回應指沒感到不開心，「新娘美美的就好，我不重要啦，我還抱著我兒子勒，笑死的背影」。

網民︰不排除假戲成真

不少網民得知真相後，並不覺得好笑，還覺得不是好意頭，「戲假情真便笑不出來了」、「牽手是會牽出感情的」，更多網民留言點擊下圖︰

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責任編輯︰王明芳