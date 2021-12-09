【性侵男童】出獄1年後重犯性侵15歲男童　孌童漢認5罪判囚9年4個月

▲ 出獄1年後重犯性侵15歲男童，孌童漢認5罪判囚9年4個月。（資料圖片）

現年48歲患孌童癖男子曾因性侵男童被判監12年，出獄後1年多重犯，於街頭與15歲男童搭訕後，帶同男童到住所進行肛交及口交，並拍下過程及傳送予友人。孌童漢早前於高等法院承認與16歲以下男子肛交等共5罪，今（9日）被判監9年4個月。法官指被告重犯機會高，不論判監多少年，亦不足反映對事主造成的嚴重創傷。法官著控方聯絡社署，優先跟進男童情況。



被告李國偉（48歲），任職電工，現已離婚，育有1名兒子，早前承認1項與16歲以下男子肛交、猥䙝侵犯16歲以下男童、猥䙝侵犯、製造及發布兒童色情物品共5項罪名，事發於2019年9月9日。

被告於2011年曾因性侵6名男童，被判監12年，於2018年7月出獄，2019年9月因本案被捕。根據醫療報告，被告患有孌童癖，出獄後仍須接受治療。

代表律師求情指，本案不涉對事主使用不當暴力，亦沒有邀請他人欣賞有關影片和照片。被告及早認罪，令事主毋須出庭作供，被告亦感到後悔，並向事主及其家人致歉，望法官輕判。

法官判刑時形容本案令人傷感，本案涉及對1名年輕男童作出蔑視及侮辱行為。被告於案發時於洗衣店向男童搭訕，並向男童稱願意成為其父親，帶他到住所後沒收其手機，便開始對他作出猥䙝行為。

法官稱讚男童勇敢，事發後決定立即報警，令其他年輕男童避免受害。法官指事件令男童心理嚴重受創，男童曾萌自殺念頭，事發至今仍拒絕接受心理輔導，法官認為男童極需要協助。

法官指被告與男童進行肛交及口交後，續向友人發送拍下的照片及影片。法官斥責被告玷污男童後，續透過發送影片及照片侮辱男童，令男童於成長階段中受嚴重創傷。

法官指被告於2011年曾因性侵男童而被判囚12年，出獄後1年多干犯本案。法官指與16歲以下男子進行肛交最高刑罰為5年，認為判刑未能反應案件嚴重性，惟法官表示須跟隨上訴庭指示，認為上訴庭或應就同類控罪於不同情況下作調整。

法官指被告患孌重癖，難以評估被告會否重犯。雖然被告承諾不會再犯，但法官認為不管判監多少年，亦不足以反映對事主造成的創傷。法官認為被告重犯機會高，考慮到加刑因素，被告及早認罪，就5項控罪共判監9年4個月。法官最後要求控方聯絡社署，要就優先跟進本案男童情況。

案情指，15歲的男童X於案發日凌晨時分光顧自助洗衣店，其間被告與X搭訕，聲稱可當其父親及支持其生活開支。X隨被告到其住所，被告於住所內隨即脫去衣服，要求X成為其妻子及發生性關係，又要求X替他口交等。

至同日早上X要求離開上學，被告要求X承諾會再到其住所及交出個人資料，被告給予X30元，X致電母親告知事件及後報警。翌日被告於住所被捕，警誡下被告承認與男童有性關係，警方於其手機及記憶卡內，發現拍下X的17張照片及9段片段。

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記者：林育慧