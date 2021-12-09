【兩個月亮】由實習記者變文青唱作女神　黃妍儲夠彈藥方敢入娛圈追夢

▲ 黃妍用歌曲紀錄城市及自身。（攝影：黃建輝）

唱作人黃妍（Cath）自2017年起投身樂壇，一直用創作去觀察世界，回應所思所想。自言屬極度慢熱的她，筆下作品也喜歡以慢火烹調，需要細味咀嚼，才能品嘗出箇中情懷。在步伐急如光速的樂壇世代以至社交網絡，黃妍不覺得會蝕底，因為她深信沿路慢走遇到的同路人，更能交心共鳴。

黃妍在2017年因參加英皇主辦的《音樂大童》獲冠軍，而開始了演藝的起步，後來在台灣表演時，被香港唱片公司人員發掘，繼而簽約成歌手，18年就以唱作人姿態推出專輯。

賺錢追夢

黃妍的唱片封套都十分清新脫俗，似不吃人間煙火，事實Cath坦言自己非富裕出身，在普通的家庭環境成長，現實同夢想之間，她很明白中間的落差又多大。因此讀大學時已明白不會把經濟重擔交給家人，會用兼職來賺取學費，以及買樂器的成本，畢業後她也像其他大學生般，找了一份有穩定收入的寫字樓工作，做一個尋常的OL。

她憶述轉捩點：「本來打工儲了一筆錢，預備到台灣去生活和發展，但剛好遇上唱片公司的招手，這筆錢就成為入行後的基礎，因為做歌手本來就錢不多，初入行時更加收入微薄，因此不想令家人感擔憂。」

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新聞系出身

黃妍在大學時是修讀新聞系，但她最後卻未有朝傳媒工作者方向發展。她笑道：「我在Year 3是當過實習記者，派了去跑港聞，但我的認人能力甚低，有次要去採訪立法會會議，事前已做足功課，記低所有議員名字、樣子和職銜，可是最終還是搞錯了，因此自覺不適合做記者。」

雖然沒當上傳媒人，黃妍只是用了另一種方法去紀錄生活以至社會。「讀新聞系給我的影響，除了使我的創作都離不開生活，也訓練了我對事物有獨立的思考，會用多角度去分析事情，而這些都不知不覺會入了創作中。」

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如黃妍早前的《無聲浪》靈感來自患有腦退化的婆婆，她就由歌曲再延伸去辦了一場關於腦退化症的分享和展覽會；至於另一首《輕盈》，MV也走到文青新熱點深水埗，用鏡頭和音樂記錄這個社區的日與夜變化，都是頗有意義的作品。

文青女神

跟黃妍訪談，她會說看了哪本小說、歌曲靈感來自哪齣電影，如新歌《兩個月亮》，是她這一年看了村上春樹的《1Q84》而獲得啟發，而歌詞至動畫MV都偏向意象，難怪喜歡黃妍的粉絲，都愛封她文青女神。

▲ 黃妍疫情期間會看了很多書。（攝影：黃建輝）

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在主流商業的樂壇，「文青系」是賣點抑或是標籤，黃妍沒去深究。「我知道香港的節奏都很急促，但自己的生活模式卻很慢，不是好典型城市女生模式，例如我會在家中小露台種蕃茄、薑，天氣凍了會煲雪梨水補身，因此做歌手也不會刻意去改變自己配合商業模式。」

她坦言慢熱，而自己的歌迷也像慢半拍，有時歌曲推出半年，才收到歌迷的反應。「可能是物以類聚，我的歌迷都是隔了好一陣子才會理解到作品的意思，也會寫千字文去作回應，而我很喜歡這樣子的交流。」

她希望可以做到一個貼近主流又不失自我的歌手，像她欣賞的唱作人王菀之、AGA、魏如萱，創作的歌曲或者不是爆發式的情感，但能夠五年後十年後再聽，也是更有味道。

記者：區家歷