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【Omicron變種病毒】3劑新冠疫苗預防Omicron具一定作用　專家倡盡快為更多市民打第3針

社會 12:47 2021/12/09

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3劑新冠疫苗預防Omicron具一定作用，專家倡盡快為更多市民打第3針。（資料圖片）

變種病毒Omicron肆虐全球，各國尋求解決方法。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，輝瑞藥廠最新數據顯示，接種3針新冠疫苗後，人體對抵抗變種病毒Omicron達一定水平，推算預防重症的成效相當高，呼籲政府盡快為更為多市民打第3針。

何栢良今（9日）在一個電台節目稱，據輝瑞藥廠昨日（8日）新公布的初步實驗室數據，接種第三針新冠疫苗後的抗體水平，較第二劑高25倍，而在接種第三劑後再以變種病毒Omicron測試，中和抗體的水平下跌約25倍。他舉例，如果接種完第三針輝瑞疫苗，即本港的復必泰疫苗後，應有一定水平保障，可預防變種病毒Omicron的感染。

藥廠亦分析了T淋巴細胞的數據，8成病毒蛋白無受變種病毒的影響，估計預防重症的成效相當高，何栢良解釋，雖然相關發現只屬實驗室數據，但亦有一定理論基礎，因此認為接種第三針疫苗對預防Omicron有一定作用。

他認為，現時本港有空間為更多市民打第三針，政府應加快讓更多合適市民打針，以科興為例，接種已超過6個月的18歲以上人士可開放接種；至於復必泰疫苗，如果18歲以上符合有關條件，則可接種第三針，加上市民已熟習接種安排及流程，呼籲政府加快有關工作。

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記者：陳麗娜

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