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【叱咤樂壇】無投票MIRROR最喜愛歌曲　港男被女友轟炸大呻︰ 我唔係你肚入面條蟲

親子 16:57 2021/12/09

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

港男無投票俾MIRROR叱吒我最喜愛歌曲，被女友轟炸。

本地男團MIRROR人氣有增無減，鏡粉遍布不少年齡層，女粉尤其多。「叱咤」是本地樂壇年度盛事，設有公眾投票機制，鏡仔無論團歌及個人都在多個項目走勢凌厲，有港男大呻因無投票予MIRROR，女友嬲豬轟炸他。

鏡粉女友嬲男友無投MIRROR

有名港男於昨日（8日）在「香港討論區」發帖希望網民為他抱不平，跟一眾「前夫前男友」圍爐取暖。帖文標題為「我想投返自己中意既歌手都要被人鬧？」，其女朋友WhatsApp予他，要他參與2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮公眾投票，在「叱咤我最喜愛的歌曲」中，事主投票予衛蘭，是MIRROR派的女友知道後大發脾氣。

咁我見到有衛蘭咪支持下，佢之後問我投咗邊個，我仲好開心咁同佢share。然後佢聽到我投咗衛蘭，就問我仲唔幫手投MIRROR，原來佢有WhatsApp叫我幫手投MIRROR，不過我冇睇到嗰句就投咗衛蘭。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」由全年「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」的所有上榜歌曲中，揀選心愛歌曲，當時樓主看漏了女友要求他配票分給MIRROR，在眾多歌曲中選了自己心水，一心志在參與，「佢叫我幫手投票叱咤我最喜愛的歌曲，咁我咪投囉。」

最新影片︰

男友感煩嫌冷戰中

港男跟女友解釋「冇睇到嗰句」，並安慰女友說不緊要，反正大把人會投MIRROR，想支持下衛蘭。可是女友聽後大怒，事主形容他「唔知痴咗邊條筋咁就開始發火」，

轟炸我WhatsApp，鬧我仲咩唔睇佢WhatsApp，又話我明知佢send俾我個目的係想我支持MIRROR都唔一齊投。喂！我唔係你肚入面條蟲，鬼知你諗咁多。

鏡粉女友大發脾氣，不斷錄音大罵，男友聽到都想發火，認為小事一椿何以要如此煩，他現時已讀不回女友的電話訊息，讓女友自己冷靜下。部分網民同情樓主，有關留言如下︰

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「叱咤我最喜愛的歌曲」15強

第三階段投票至10日，投選叱咤樂壇我最喜愛的歌曲最後10強。截至今日（9日），「叱咤我最喜愛的歌曲」15強，當中沒有事主所投的衛蘭，但就有2首MIRROR歌曲《BOSS》及《WARRIOR》，另有6首鏡仔的歌，包括姜濤《Dear My Friend,》、陳卓賢《DWBF》、呂爵安《E先生 連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》、江𤒹生《三個字》和柳應廷《狂人日記》。

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責任編輯︰王明芳

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