【打噴嚏】男子打噴嚏捏鼻子眼睛腫如金魚　醫生揭恐怖下場：嚴重恐失明

▲ 有醫生提醒，打噴嚏的衝擊力大，如果捏住鼻子，眼睛、耳朵恐受傷。

天氣轉冷，鼻敏感容易發作，甚至感冒，導致頻頻打噴嚏。不少人習慣打噴嚏時捏住鼻子，有台灣醫生提醒，此舉相當危險，由於打噴嚏力道大，若捏住鼻子，有機會鼻腔膿液及氣體高速噴射至眼睛、耳朵、食道等。

台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇在節目《醫師好辣》中指出，打噴嚏的力道大，時速可達150至170公里，氣體從肺部經氣管噴出，如果把鼻子捏住，這些氣體會衝擊食道、鼻腔，甚至是後方的耳咽管。

有時候鼻涕會被衝到耳朵裡面，有些人的中耳炎就是這樣造成的。

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▲ 耳鼻喉科醫生陳亮宇提醒，打噴嚏時不要捏鼻子。

陳亮宇表示，特別是感冒時，鼻涕充滿細菌，部分人更會出現鼻竇炎，若打噴嚏時把鼻子捏住，後果不堪設想。他提到，曾接收一名由眼科轉介的30多歲男患者，求醫時右眼腫如金魚般凸出來，看東西有重影（又稱複視）。

原來他在打噴嚏時用力捏住鼻子，當下聽到「啵」一聲，感到眼睛後方腫脹起來。經眼部電腦掃描後發現，眼睛被膿液佔據，所幸及時接受手術，視力未受影響。

陳亮宇解釋，鼻竇在眼睛附近，中間的骨頭薄可透光，一旦壓力過大被衝破，鼻竇內的細菌膿液湧到眼眶裡，會導致眼眶感染，引發組織水腫或蓄膿，有機會壓迫視神經，若未能及時減壓，一旦缺血數分鐘，恐有失明的風險。

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責任編輯：羅嘉欣